وحدت میان نیروهای مسلح دستاوردهای ماندگاری به ارمغان آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ۲۹ فروردین و روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار نعمان غلامی فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) و برخی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه با حضور در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی ارتش با امیر محمد رضا مروی نام فرمانده و اساتید و دانشجویان این دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.

فرمانده دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی الهی هوایی ارتش در این دیدار، دانشگاه هوایی شهید ستاری را مهد دانش در نیروی هوایی ارتش دانست و افزود: دانشگاه هوایی مفتخر به حضور پر برکت فرمانده و دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسدار سپاه شدند و ما مفتخر هستیم که امروز گوشه‌ای از وحدت بین نیروهای مسلح به عنوان یکی از خواسته‌های مقام معظم رهبری فرماندهی معظم کل قوا برای تمدن سازی را نظاره گر هستیم.

امیر مروی نام ادامه داد: وحدت و یک دلی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به خوبی در حوزه دانشجویی مشاهده می‌شود، این برای ما علاوه بر بحث وحدت بحث همدلی و هم افزایی تربیتی و آموزشی دارد.

سردار غلامی فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین (ع) نیز در بخش دیگری از این مراسم با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم تجلی عزت و احترام است گفت: در ایام بزرگداشت روز ارتش هستیم، سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران برای همه مردم ایران است و این نگاهی که امروز در فضای نیروهای مسلح در راستای تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا حاکم است در گام اول و مخصوصاً در سال‌های دفاع مقدس به صورت عینی تجلی پیدا کرده است یعنی خون بچه‌های پاسدار، بسیجی و ارتشی با هم در این دفاع مقدس جهت آرمان‌های این نظام ریخته شد.

وی ادامه داد: تبعیت از ولایت فقیه، دستاوردهای ماندگار را برای مهین اسلامی ما به ارمغان آورده است. ثمره خون‌های ریخته شده شهدا عزت و سربلندی است که همه ی ما امروز شاهدش هستیم.

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین (ع) اضافه کرد: در گام دوم انقلاب و در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی ما نیاز به هم افزایی های بسیار بیشتر داریم که مقام معظم رهبری این را از نیروی‌های مسلح مطالبه کردند و شما دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح همگی تحت رهبری فرماندهی مقام معظم رهبری هستید پس باید پیش گام این عرصه باشید.

سردار غلامی تصریح کرد: ملت‌ها دیگر که به دنبال رهایی از دست استکبار جهانی هستند باید با استفاده از همین دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی ایران در مقابل استکبار ایستاده و یک جبهه‌ی جدیدی ایجاد کنند و همین ایستادگی و مقاومت است که باعث خروج امریکاییان از منطقه شده و قدم به قدم دشمن را به عقب میرانند.

وی افزود: نسل گذشته این توفیق را داشت در گام اول واقع شود و به لطف الهی و هدایت‌های رهبری و مرجعیت دینی از خطرات عبور کند و این محصول آماده دفاع از عزت این سرزمین را دارد تقدیم شما جوانان می‌کند. در این دوران نورانی و پر خاطره حضورتان در این دانشگاه که سرتاسر لحظاتش تربیت و آمادگی و آموزش و کسب مهارت‌ها برای ایفای نقش هست را قدر بدانید و از آن استفاده کنید.

در پایان این مراسم دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین علیه السلام با اهدای هدیه و شاخه گل روز ارتش جمهوری سلامی ایران را به فرماندهان و دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی الهی هوایی ارتش تبریک گفتند.