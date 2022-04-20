رعایت شئون روزه داری بخشی از حقوق اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر علی فولیان در دومین جلسه پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی و روزه خواری در ملأ عام در ماه مبارک رمضان که صبح چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: لازم است حرمت ماه مبارک رمضان و حقوق مردم روزه دار در این ماه حفظ شود چرا که روزه صرفاً عبادت فردی نیست و رعایت شئون روزه داری جز حقوق اجتماعی است که باید حفظ شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ابراز کرد: روزه خواری در ملأ عام جرم بوده و طبق قانون برای آن حبس تعریف شده است و با استناد به قوانین با هنجارشکنان برخورد شود، ضمن اینکه امر به معروف و نهی از منکر هم در این باره باید جدی گرفته شود و ضابطان عام و خاص تحت حمایت قضائی قرار خواهند گرفت.

معاون دادستان قزوین بیان کرد: موضوع روزه خواری از مسائلی است که مسئولان نباید در آن غفلت کنند و بدیهی است که همه باید به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند و کوتاهی در این حوزه پذیرفتنی نیست.

این مسئول اذعان کرد: علی رغم ابلاغ طرح همچنان شاهد هنجارشکنی و روزه خواری در اماکن عمومی هستیم و اقدام ملموسی در این زمینه شکل نگرفته است.

وی عنوان کرد: استفاده از پایگاه و جایگاه ائمه جمعه و جماعات برای مقابله با روزه خواری در ملأ عام از اهمیت بالایی برخوردار است، این افراد می‌توانند از تریبون خود استفاده کنند و احکام روزه و آثار آن مورد بررسی قرار بگیرد.

فولیان مطرح کرد: قزوین دار المومنین است و فضاسازی شهری از ملزوماتی است که در ماه مبارک رمضان باید به آن پرداخته می‌شد بنا بر این لازم است این موضوع از سوی شهرداری‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم بازرسی‌ها و حضور پای کار از سوی نیروی انتظامی و صنوف در بازرسی‌ها عنوان کرد: بازدید مستمر و جلوگیری از فعالیت صنوفی که فعالیتشان غیر ضرور است از جمله کافی شاپ ها و بستنی فروشی‌ها باید در مورد در دستور کار باشد.