بنفیکا مانع قهرمانی زودهنگام اسپورتینگ در غیاب حسین طیبی

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای حساس لیگ فوتسال پرتغال تیم‌های بنفیکا و اسپورتینگ لیسبون روز گذشته به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با برتری ۳ - ۲ بنفیکا به پایان رسید.

در این مسابقه که به میزبانی بنفیکا برگزار شد، حسین طیبی بازیکن ایرانی این تیم در لیست بازی حضور نداشت. طیبی اخیرا تیم ملی فوتسال ایران را در رقابت های انتخابی قهرمانی آسیا همراهی کرده بود و مشخص نیست غیبتش در این دیدار به چه دلیل بوده است.

در فاصله سه هفته مانده به پایان لیگ پرتغال، اسپورتینگ با ۶۳ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و بنفیکا هم ۵۹ امتیازی است.

بنفیکا با کسب این پیروزی ارزشمند در دربی فوتسال پرتغال، مانع قهرمانی زودهنگام اسپورتینگ شد؛ هرچند که شانس قهرمانی بنفیکا در هفته‌های باقیمانده هم ضعیف است.