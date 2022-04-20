اکرام و تکریم خیرین آبدان باید در دستور کار مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر صبح چهارشنبه در جلسه شورای زکات و هفته اکرام و تکریم از خیران آبدان اظهار داشت: نظام مقدس اسلامی به گونه‌ای در ساختار محکم و قوی است که اگر یک گوشه آن را دشمنان بخواهند ضربه بزنند می‌بینیم نسبت به آن گوشه هزاران پدافند غیر عامل وجود دارد که خیلی با سرعت ترمیم می‌کنند.

وی با اشاره به نقش موفق کمیته امداد حضرت امام (ره) بیان داشت: یکی از نهادهای بسیار موفق بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کمیته امداد است که با حرکت به سمت رفع فقر ایجاد شده و امروزه ما می‌بینیم آن حرکت بسیار پویاتر شده و با قوت بیشتر در شاخ و برگ‌های بیشتری در موضوعات فراتر از رفع فقر در حال تلاش و فعالیت است و همین روحیه امام (ره) در ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دادند و همین در روحیه تک تک افراد رشد و نمود پیدا کردند.

امام جمعه آبدان افزود: باید گزارش و فعالیت‌های تبلیغی مربوط به زکات در این بخش صورت گیرد.

رئیس اداره زکات کمیته امداد استان بوشهر نیز گفت: شناخت ظرفیت‌ها باید شناسایی شود.

سید باقر موسوی نژاد افزود: کارهای خوبی در حوزه زکات در شهرستان‌ها و روستاها صورت گرفته است و انتظار داریم در این خصوص اطلاع رسانی انجام شود.

مدیر کمیته امداد حضرت امام (ره) شهرستان دیر گفت: تأمین سبد معیشتی یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها است که کارهای خوبی صورت گرفته است.

سید علی حسینی افزود: در سطح شهرستان دیر ۴۰۰ ایتام و محسنین تحت پوشش این نهاد است و الحمدالله هزار حامی در سطح شهرستان و خارج از شهرستان حمایت خوبی از این قشر انجام می‌دهند.

حسینی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ کمیته امداد دیر در حوزه مسکن فعالیت خوبی در سطح شهرستان به خصوص بخش آبدان داشته است و قریب به ۱۰ و احد مسکونی در این بخش تحویل مددجویان داده است.

مدیر کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهرستان گفت: باید در راستای توانمند سازی مددجویان تلاش‌های خوبی انجام دهیم ویکی از برنامه‌های مهم کمیته امداد بحث توانمند سازی مددجویان است.