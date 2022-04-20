شناسایی ۱۶۰۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۹ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۶۰۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۲۱ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۳۹۵ نفر رسید.
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار و ۸۹۶ نفر رسید.
امروز پس از گذشت ۹۲ روز، مجدداً تعداد مرگ و میر روزانه بیماران کووید ۱۹ به کمتر از ۲۰ نفر رسید.
در شبانه روز گذشته ۲۷ استان کشور مرگ و میر ۰ و ۱ داشتهاند که در ۱۹ استان، هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ ثبت نشده است.
تا کنون ۶ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۹۴۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
یک هزار و ۲۲۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۰ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۶۰۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۵۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۸۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۷۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
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