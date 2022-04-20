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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۵۶

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۱۶۰۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۹ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۶۰۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۹ نفر دیگر فوت شدند

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۶۰۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۲۱ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۳۹۵ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار و ۸۹۶ نفر رسید.

امروز پس از گذشت ۹۲ روز، مجدداً تعداد مرگ و میر روزانه بیماران کووید ۱۹ به کمتر از ۲۰ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته ۲۷ استان کشور مرگ و میر ۰ و ۱ داشته‌اند که در ۱۹ استان، هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ ثبت نشده است.

تا کنون ۶ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۹۴۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

یک هزار و ۲۲۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۰ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۶۰۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۵۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۸۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۷۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5471613

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