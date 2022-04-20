آموزش مین زدایی لازم است همسو با دانش روز توسعه پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدرضا آشتیانی با حضور در مرکز مین زدایی وزارت دفاع گفت: لازم است همسو با دانش روز آموزش مین توسعه یافته و سطح آن ارتقا پیدا کند تا زمینه دستیابی به وسایل مدرن در این حوزه حاصل شود.
وی ادامه داد: کارکنان سلحشور فداکار این مرکز توانستند جهت پاکسازی مینهای به جا مانده از دوران دفاع مقدس اقدامات ارزشمند و رشادتهای وصف ناپذیری را ارائه نمایند و شرایط مناسب و ایمنی را برای زندگی و فعالیتهای روزمره مرزنشینان کشور فراهم سازند. وزیر دفاع با بیان اینکه هدف ما به صفر رساندن تلفات نیروهای مرکز و مردم ساکن در مناطق مین گذاری شده است افزود: برای توسعه و ارتقاء سطح آموزش و به کارگیری وسائل و تجهیزات کارآمد، استفاده بهینه از فناوریهای پیشرفته به ویژه یافتههای جدید علمی در حوزه الکترونیک ضروری است.
امیر آشتیانی در پایان این بازدید از مدیران، مهندسان، نیروهای فنی- تخصصی و کارکنان مرکز مین زدایی برای برنامه ریزی ها و اقدامات هدفمند و شایسته تقدیر و قدردانی کرد.
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