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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۵۱

وزیر دفاع در حاشیه بازدید از مرکز مین زدایی:

آموزش مین زدایی لازم است همسو با دانش روز توسعه پیدا کند

آموزش مین زدایی لازم است همسو با دانش روز توسعه پیدا کند

وزیر دفاع گفت: لازم است همسو با دانش روز آموزش مین توسعه یافته و سطح آن ارتقا پیدا کند تا زمینه دستیابی به وسایل مدرن در این حوزه حاصل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدرضا آشتیانی با حضور در مرکز مین زدایی وزارت دفاع گفت: لازم است همسو با دانش روز آموزش مین توسعه یافته و سطح آن ارتقا پیدا کند تا زمینه دستیابی به وسایل مدرن در این حوزه حاصل شود.

وی ادامه داد: کارکنان سلحشور فداکار این مرکز توانستند جهت پاکسازی مین‌های به جا مانده از دوران دفاع مقدس اقدامات ارزشمند و رشادت‌های وصف ناپذیری را ارائه نمایند و شرایط مناسب و ایمنی را برای زندگی و فعالیت‌های روزمره مرزنشینان کشور فراهم سازند. وزیر دفاع با بیان اینکه هدف ما به صفر رساندن تلفات نیروهای مرکز و مردم ساکن در مناطق مین گذاری شده است افزود: برای توسعه و ارتقاء سطح آموزش و به کارگیری وسائل و تجهیزات کارآمد، استفاده بهینه از فناوری‌های پیشرفته به ویژه یافته‌های جدید علمی در حوزه الکترونیک ضروری است.

امیر آشتیانی در پایان این بازدید از مدیران، مهندسان، نیروهای فنی- تخصصی و کارکنان مرکز مین زدایی برای برنامه ریزی ها و اقدامات هدفمند و شایسته تقدیر و قدردانی کرد.

کد مطلب 5471629
هادی رضایی

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    نظرات

    • شکرالله طالبی ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
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      پاسخ
      بازنشسته ارتش و تخصصم کد ۱۲۱ مهندسی رزمی مین برداری وتخریب است سال ۸۹ با شرکت پارسه درمنطقه شلمچه مشغول پاکسازی میدان مین بودم ودر مورخه ۱۰/۱۰/۸۹براثر انفجار مین پی ام ان پای چپم قطع رانم شکست پرده گوشم پاره شد ودچار موج گرفتگی شدم متاسفانه مرکز مین زدایی تاکنون ار پذیرش جانبازی ام خود داری واظهار میدارد که زمان حادثه با شرکت پارسه قرداد نداشته اگر مرکز مین زدایی با شرکت پارسه قرداد نداشته چرا نماینده مرکز مین زدایی در خوزستان از انجام پاکسازی شرکت پارسه ممانعت به عمل نیاورده است

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