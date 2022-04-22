آرین وزیردفتری کارگردان سینما که در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر با فیلم سینمایی «بی رویا» حضور پیدا کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال برنامهریزی برای پخش بینالملل «بی رویا» هستیم و پخشکننده فیلم نیز روی این مساله بسیار تاکید دارد که بعد از حضور فیلم در جشنوارههای بینالمللی برای اکران عمومی فیلم در کشور برنامهریزی کنیم.
وی ادامه داد: البته این را هم باید بگویم که برخی از جشنوارههای بینالمللی نسبت به دورههای قبل حساستر شده و با توجه به اهمیت اولین اکران فیلم در جشنواره، بر این مساله تاکید دارند که اولین نمایش فیلمها در جشنواره مورد نظر باشد.
این کارگردان جوان سینما بیان کرد: به احتمال زیاد تا آخر سال جاری برای حضور «بی رویا» در جشنوارههای بینالمللی صبر میکنیم و بعد از آن برای اکران عمومی در کشور برنامهریزیهای لازم را انجام میدهیم.
وی همچنین درباره نسخهای که قرار است از این فیلم در جشنوارههای بینالمللی و اکران عمومی نمایش دهد، توضیح داد: فکر نمیکنم نسخه نهایی با نسخهای که در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد تفاوتی داشته باشد، چرا که ما قبل از حضور در جشنواره فیلم فجر زمان زیادی برای آماده کردن نسخه نهایی خود داشتیم و نسخهای که در این جشنواره به نمایش گذاشته شد، نسخه نهایی برای اکران عمومی و بینالمللی است.
وزیردفتری در پایان گفت: در حال حاضر روی یک پروژه سینمایی کار میکنم که در بهترین حالت ممکن نگارش آن تا پایان سال به پایان میرسد و بعد از آن درباره تولید فیلم تصمیم میگیریم. این فیلمنامه نیز تم هویتی دارد اما فضای متفاوتی نسبت به «بی رویا» را دارد.
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