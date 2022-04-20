موارد بستری کرونا در استان بوشهر کاهشی شد

حسن ملکی زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۵۸ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند.
وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شدهاند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در حال حاضر ۱۰ بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که حال ۶ نفر از آنها وخیم است.
ملکی زاده درباره نتایج موارد فوتی ناشی از کرونا در استان بوشهر گفت: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته فوت ناشی از کرونا به ثبت نرسیده است و ۱۲ روز بدون فوتی کرونایی در استان بوشهر سپری شده است.
ملکی زاده افزود: خوشبختانه در شبانهروز گذشته ۳۸ بیمار نیز باحال عمومی خوب از بیمارستانهای استان بوشهر ترخیص شدهاند که از این تعداد، ابتلای ۱۲ مورد به کرونا قطعی بوده است.
وی تصریح کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۲ هزار و ۱۵۳ از هم استانیهای عزیزمان به علت ابتلای به این ویروس جان خود را از دست دادهاند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۰۴ هزار و ۲۴۴ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شدهاند.
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