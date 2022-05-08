حسن ملکی زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانهروز گذشته ۱۷ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۱۹ نفر نیز با حال خوب از این بخشها ترخیص شدند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در حال حاضر ۳۹ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند و یک بیمار در بخش مراقبتهای ویژه قرار دارند.
وی درباره نتایج موارد فوتی ناشی از کرونا در استان بوشهر گفت: خوشبختانه امروز فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان بوشهر به ثبت نشده است.
ملکی زاده تصریح کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون دو هزار و ۱۶۲ از هم استانیهای عزیزمان به علت ابتلای به این ویروس جان خود را از دست دادهاند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۰۴ هزار و ۴۲۶ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شدهاند.
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