حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۱۷ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۱۹ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در حال حاضر ۳۹ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند و یک بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

وی درباره نتایج موارد فوتی ناشی از کرونا در استان بوشهر گفت: خوشبختانه امروز فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان بوشهر به ثبت نشده است.

ملکی زاده تصریح کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون دو هزار و ۱۶۲ از هم استانی‌های عزیزمان به علت ابتلای به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۰۴ هزار و ۴۲۶ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شده‌اند.