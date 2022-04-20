پوشش آبی ۶۰۰ هکتار از اراضی اردبیل با اجرای طرح شبکه آبیاری سبلان

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری اناری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از عملیات اجرایی پروژه طرح شبکه آبیاری سبلان اظهار کرد: با تداوم فعالیتها در جبهههای مختلف کاری در طرح شبکه آبیاری سبلان، آب مورد نیاز ۶۰۰ هکتار از اراضی این شبکه تا پایان خرداد تأمین میشود.
وی بیان کرد: خوشبختانه عملیات اجرایی پروژه جان تازهای گرفته و امیدواریم طبق برنامه ریزی بهعمل آمده بخش قابل توجهی از پروژه را در چند ماه آینده به نتیجه برسانیم.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل ضمن قدردانی از عوامل پیمانکار و مشاور پروژه خواستار سرعت دادن به فعالیتها در بخشهای مختلف پروژه شد و گفت: مردم منتظر اقدامات شبانه روزی و جهادی برای تسریع در تکمیل پروژهها هستند و ما باید به فعالیتها سرعت بخشیم.
حیدری توجه به مباحث ایمنی و HSE در کارگاهها را یادآور شد و گفت: توجه به نکات ایمنی در کنار سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه باید مدنظر عوامل پیمانکار قرار گیرد تا مشکلی بهوجود نیاید.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل افزود: طرح شبکه آبیاری سبلان جزو طرحهای اولویت دار وزارت نیرو تعیین شده است و خوشبختانه برای اتمام آن در زمان مقرر منابع مالی و اعتباری مناسب پیش بینی شده است.
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