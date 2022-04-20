۲۴ تیرانداز به اردوی نهایی انتخابی تیم ملی دانشجویان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، اردوی نهایی و انتخابی تیم ملی تیراندازی دانشجویان در رشته های تنفنگ و تپانچه دو بخش دختران و پسران برای اعزام به سی و یکمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان از ساعت ۹ صبح روز جمعه ۹ اردیبهشت با همکاری فدراسیون تیراندازی برگزار می شود.

در این اردو ۲۴ تیرانداز حضور خواهند داشت و در سالن ۸۰ خط فدراسیون تیراندازی در ورزشگاه آزادی اردوی خود را پشت سر می گذارند.

بنابراین گزارش نفرات دعوت شده به شرح زیر می باشد.

در بخش دختران:

رشته تفنگ: فاطمه امینی، فاطمه کرم زاده، نجمه خدمتی، مهدیه عباسی فر، نورا کسری، فاطمه معینی، فاطمه صالحی، فاطمه حسین زاده

رشته تپانچه: لعیا محمدی، آمیتیس جعفری، هانیه رستمیان، مهسا نیک نفس، زینب بکائیان، شیدا انتشاری، ثنا قلی بیگ لو، الهه عباسی

در بخش پسران:

رشته تفنگ: امیر محمد نکو نام، مهیار صداقت، امیر سیاوش ذوالفقاریان، ارشام مصریان

رشته تپانچه: سجاد پور حسینی، علی کشانی، محمد حسین کیا، مهدی تندری

سی و یکمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۵ لغایت ۱۶ تیرماه سال آینده در شهرچنگدو کشور چین برگزار می‌شود.