  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۴۶

پنجم اردیبهشت صورت می گیرد؛

برپایی کارگاه هنری نقاشیخط «کاتبان وحی» در باغ موزه هنر ایرانی

برپایی کارگاه هنری نقاشیخط «کاتبان وحی» در باغ موزه هنر ایرانی

گروهی از نقاشان و خوشنویسان کشورمان دوشنبه پنجم اردیبهشت در کارگاه هنری نقاشیخط «کاتبان وحی» به خلق آثار قرآنی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ گروهی از نقاشان و خوشنویسان کشورمان در کارگاه هنری نقاشیخط «کاتبان وحی» در محل باغ موزه هنر ایرانی به خلق آثار قرآنی می‌پردازند.

عظیم فلاح، مهدی فریمانی، هانی شرار، حسن صالح‌ریاحی، مریم ویسی، احسان رسول‌منش، علی معینی و باربد یزدانی، هنرمندانی هستند که در این کارگاه هنری با موضوع آیات قرآنی و ماه مبارک رمضان، آثار نقاشیخط تولید خواهند کرد. این کارگاه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در باغ موزه هنر ایرانی دایر خواهد بود. آثار خلق شده در این کارگاه نیز از ۱۰ تا ۱۴ اردیبهشت به مناسبت عید سعید فطر در نگارخانه پردیسِ باغ موزه هنر ایرانی به نمایش گذاشته خواهد شد.

طراحی پوستر این رویداد بر عهده «سعید ملک» بوده است.

برای حضور در برنامه یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به نشانی؛ خیابان ولی‌عصر(عج)، بالاتر از تقاطع پارک وی، خیابان شهید فیاضی، خیابان بوسنی و هرزگوین، خیابان دکترحسابی، باغ موزه‌ هنر ایرانی مراجعه کنید.

کد مطلب 5471827
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها