به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان بوشهر پیرو انتشار گزارشی با عنوان «فرودگاه بین‌المللی بوشهر با یک پرواز خارجی / فرصتی که استفاده نمی‌شود» توضیحاتی را به شرح زیر ارسال کرد.

اداره کل فرودگاه‌های استان بوشهر خود را برای ایجاد زیرساخت‌های فرودگاهی و ناوبری با توجه به استانداردهای بین المللی ایکائو و نظارت کلی بر برقراری پروازها متعهد می‌داند.

بر این اساس، در سال‌های اخیر می‌توان به خرید و نصب سیستم‌های کمک ناوبری پیشرفته و دستگاه‌های بازرسی و گسترش ترمینال پروازهای داخلی و افزایش ظرفیت اپرون (پارکینگ) فرودگاه بوشهر که با بودجه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران انجام گردید اشاره کرد که این مهم مستقیماً بر روی پذیرش مسافرین و رفاه حال هم استانی‌های محترم تأثیر داشته است.

اداره کل فرودگاه‌های استان بوشهر با توجه به احساس مسئولیت ذاتی خود نسبت به پیشنهاد برقراری پروازهای داخلی و خارجی به صورت مکرر مکاتبه می‌نماید که از جمله آن به شرکت‌های هواپیمایی، استانداری بوشهر و در نهایت وزارت راه و شهرسازی می‌توان اشاره نمود.

جلسات با شرکت‌های هواپیمایی، استانداری، اتاق بازرگانی و … جهت همکاری ایجاد مسیرهای متنوع در طول سال با عنواوین مختلف از جمله شورای گردشگری استان، کمیته تسهیلات و… جریان دارد. حال متذکر می‌گردد وظیفه فرودگاه‌های کشور برقراری هیچ‌گونه پروازی نمی‌باشد و همانطور که قبلاً ذکر شد ایجاد زیرساخت مطلوب و ایمن می‌باشد.

در پایان به صورت مشروح وظایف فرودگاه‌های کشور منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌گردد:

۱- اعمال نظارت بر هماهنگی پرواز شرکت‌های حمل و نقل هوایی بمنظور جلوگیری از تراکم و ارائه خدمات مناسب فرودگاهی.

۲ -اعمال نظارت کلی بر ایجاد هماهنگی بین واحدها و نمایندگی‌های دولتی و غیر دولتی مستقر در فرودگاه در چارچوب دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان هواپیمائی کشوری و شرکت فرودگاه‌های کشور و ایجاد کمیته تسهیلات فرودگاهی در جهت اداره امور ترمینال‌ها.

۳- اعمال نظارت کلی بر انجام امور مربوط به تشریفات ، استقبال و بدرقه از مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی و ارائه اطلاعات پرواز به مسافرین .

۴- اعمال نظارت بر کنترل فضای فرودگاه و هدایت هواپیما در راه‌های هوایی در محدوده عملیاتی فرودگاه و نشست و برخاست آنها بمنظور تأمین امر بی خطر پرواز.

۵- اعمال نظارت کلی بر تأمین نظم و ترتیب و تسریع در نشست و برخاست هواپیما بمنظور جلوگیری از برخورد آنها با یکدیگر در فضای کنترل شده و باندها و تاکسی وی‌های فرودگاه براساس مقررات ضوابط مورد عمل.

۶- اعمال نظارت کلی بر نصب راهبری ، نگهداری دستگاه‌ها و سیستم‌های ارتباطی، امنیتی، سیستم‌های اعلان پرواز ، ضبط صوت‌ها ، وسایل پخش هوا و سیستم‌های کمک ناوبری و سایر تجهیزات الکترونیکی فرودگاه.

۷- اعمال نظارت کلی بر برقراری ارتباط مخابراتی با مرکز و سایر فرودگاه‌ها بمنظور مبادله اطلاعات هوانوردی ، گزارشات جوی و موقعیت پروازی هواپیماها براساس دستور العمل های مصوب.

۸- اعمال نظارت کلی بر پیشگیری و اطفا حریق و نجات هواپیماها، سرنشینان، اماکن و تأسیسات فرودگاه بهنگام وقوع سانحه آتش سوزی و سایر سوانح و حوادث اتفاقی براساس دستورالعمل‌های مصوب.

۹- اعمال نظارت کلی بر هدایت و کنترل تردد وسائط نقلیه در محوطه‌های پروازی فرودگاه.

۱۰- بررسی نارسایی‌ها و کمبودهای فرودگاه و ایستگاههای تابعه.

۱۱- اعمال نظارت کلی بر نحوه انجام وظایف کلیه کارکنان فرودگاه و ایستگاه‌های تابعه.

۱۲- شرکت در جلسات شورای برنامه ریزی استان در چارچوب اهداف مشخصه.

۱۳- شرکت در جلسات و کمیسیون‌هایی که به نحوی در رابطه با وظایف فرودگاهی می‌باشند.

۱۴- اعمال نظارت کلی بر اداره نگهداری و بهره برداری از فرودگاه با اصول بازرگانی از طریق شناخت منابع درآمدزا و روش‌های متناسب جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات بهینه بار ومسافر.

۱۵- اعمال همکاری با ستاد شرکت فرودگاه‌های کشور در مشارکت بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی واجد صلاحیت در ایجاد و نگهداری مؤسسات خدمات فرودگاهی .

۱۶- تعمال نظارت کلی بر تهیه گزارشات آماری از درآمدها و هزینه‌ها و سایر فعالیت‌های فرودگاهی استان و ارائه مستمر آنها به شرکت فرودگاه‌های کشور در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب .

۱۷- اعمال نظارت کلی بر امر واگذاری ، اجاره استیجاری و تأسیسات ،اماکن تجاری ، اداری ، تبلیغاتی و غیر تجاری ، ... و املاک فرودگاه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۸- اعمال نظارت کلی بر کلیه عملیات اجرایی ، ساختمانی فرودگاه‌های استان اعم از اقتصادی ، تجاری و توسعه و تجهیز ترمینال‌ها و عوامل پروازی.

۱۹- اعمال نظارت کلی بر راهبری ، نگهداری شبکه‌های آب و فاضلاب ، برق و سوخت و روشنایی باندها، تأسیسات و ماشین آلات فرودگاهی و ایستگاههای ناوبری و انجام خط کشی ، جاروب ، برف روبی باندها و تاکسی وی‌ها و پارکینگ فرودگاه و سایر خدمات مربوط به نظافت و فضای سبز.

۲۰- پشتیبانی و نظارت اجرایی بر امور انتظامی ، امنیتی ، حراست فرودگاه در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و تشکیل کمیته حفاظتی هواپیما در فرودگاه.

۲۱- اعمال نظارت کلی بر تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی فرودگاه‌های استان بمنظور انجام کلیه امور نیروی انسانی و تأمین نیازمندهای تاسیساتی ، ساختمانی و نیز ملزومات اداری مورد نیاز.