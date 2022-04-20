تفاهمنامه پزشکی قانونی با مجمع خیرین سلامت کشور امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در این تفاهم نامه که صبح روز چهارشنبه ۳۱ فروردین به امضای دکتر عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و حسینعلی شهریاری دبیرکل جامعه خیرین سلامت کشور رسید، بر تقویت و توسعه همکاری دوجانبه تأکید شده است.
موضوع این تفاهم نامه مشترک توسعه همکاریهای دوجانبه به منظور فراهم کردن زمینه گسترش عدالت در دسترسی به خدمات سازمان و نیز کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش سلامت جسمی و روانی جامعه با رویکرد جلب مشارکت مردمی در امر احداث، تکمیل و تجهیز مراکز و آموزش و پژوهش مورد نیاز سازمان است.
برنامه ریزی و هماهنگی مشترک به منظور کمک به ساخت، تکمیل و تجهیز مراکز سازمان، ایجاد زمینههای مناسب برای معرفی خدمات سازمان به جامعه خیرین و آحاد جامعه، فرهنگسازی در امر خیر و جهت دهی در امر عدالت در دسترسی به خدمات و برنامه ریزی مشترک برای تجلیل و قدردانی از خیرین و شخصیتهای فعال از جمله موارد مورد تاکید در این تفاهم نامه مشترک است.
به منظور پیگیری هر چه بهتر اجرای این تفاهمنامه و نیز تهیه و تدوین دستورالعملهای لازم، ارائه راهکارهای اجرایی و نظارت و پیگیری اجرای موضوعات تفاهم نامه، کمیتهای تحت عنوان "کمیته مشترک همکاری و نظارت" متشکل از نمایندگان طرفین تشکیل خواهد شد که نسبت به برگزاری جلسات در موعد مقرر اقدام میکنند.
این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت چهار سال معتبر خواهد بود و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.
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