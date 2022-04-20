کلنگ احداث سه زمین چمن مصنوعی در سامان بر زمین خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد یعقوبی ظهر چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی زمین چمن مصنوعی شهید ذبیحی سامان اظهار کرد: از مجموع ۴۰ زمین چمن مصنوعی پیش‌بینی شده در استان، سه زمین چمن مصنوعی با هدف ارتقای روحیه نشاط و شادابی بین دانش‌آموزان به سامان اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه اعتبار احداث هر زمین چمن مصنوعی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال است، عنوان کرد: هزینه لازم برای تکمیل سه مورد احداث در سامان پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری افزود: ابعاد این زمین‌های چمن مصنوعی ۱۷ در ۳۲ متر مربع برابر ۵۴۴ متر مربع بوده که قرار است با کمک خیران نیک‌اندیش به استاندارد ۲۰ در ۴۰ برابر ۸۰۰ متر مربع تبدیل شود.

یعقوبی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این طرح‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال تکمیل و بهره‌برداری شود.