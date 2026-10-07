۳ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی به مدارس گرمسار و آرادان رسید

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص سه میلیارد تومان تجهیزات آموزشی به مدارس گرمسار خبر داد و اظهار کرد: تأمین این تجهیزات با پیگیری‌های انجام‌شده و از محل اعتبارات ملی نماینده برای پاسخ به بخشی از نیازهای آموزشی مدارس شهرستان گرمسار انجام شده است.

وی افزود: تجهیزات اختصاص‌یافته بر اساس نیازسنجی و درخواست‌های ارائه‌شده از سوی مدارس تأمین شده و با هماهنگی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان، فرآیند تحویل آنها به آموزشگاه‌های شهرستان در حال انجام است.

عضو خانه ملت با اشاره به اهمیت تجهیز مدارس به امکانات آموزشی و فناوری‌های نوین بیان کرد: بخشی از تجهیزات رایانه‌های کامل سطح یک و سطح دو را شامل می شود که برای استفاده دانش‌آموزان و ارتقای امکانات آموزشی مدارس شهرستان اختصاص یافته است.

عربی ادامه داد: در این مرحله، ۶ سری رایانه کامل سطح یک و چهار سری رایانه کامل سطح دو برای دبیرستان حضرت زهرا (س) و یک سری رایانه کامل سطح یک نیز برای دبیرستان مریم مقدس تأمین شده است.

وی افزود: توسعه و به‌روزرسانی تجهیزات مدارس، یکی از نیازهای مهم حوزه آموزش است و می‌کوشیم با استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی، بخشی از کمبودهای موجود در مدارس شهرستان برطرف شود.

عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: تأمین این تجهیزات با هدف تقویت زیرساخت‌های آموزشی، بهبود امکانات مدارس و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت‌های آموزشی دانش‌آموزان گرمسار انجام شده و پیگیری برای تأمین سایر نیازهای آموزشی شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.