ضرورت تقویت پیوند پلیس و مردم برای امنیت پایدار در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی شهرستان سمنان به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با اشاره به نقش مجموعه انتظامی در تأمین امنیت و آرامش جامعه، اظهار کرد: امنیت پایدار و آرامش اجتماعی حاصل تلاش مستمر مجموعه‌های مسئول و حضور هوشمندانه و به‌موقع نیروی انتظامی در عرصه‌های مختلف است.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های نیروی انتظامی در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی افزود: مدیریت صحیح مسائل، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حفظ نظم عمومی نیازمند تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه انتظامی است و این همکاری باید با جدیت ادامه یابد.

مدیریت مسائل پس از حمله به فرودگاه سمنان

فرماندار سمنان با اشاره به حملات موشکی به فرودگاه بین‌المللی شهدای سمنان در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیان کرد: با تدبیر و درایت مسئولان و نیروی انتظامی، مسائل و مشکلات ایجادشده در این حوزه به‌خوبی مدیریت و برطرف شد و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نقش مؤثری در حفظ آرامش شهرستان داشت.

صمیمیان همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم پلیس با مردم تأکید کرد و گفت: ارتباط مؤثر با مردم و جلب اعتماد عمومی، زمینه ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری بهتر از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی در ادامه از پیگیری برای تأمین زمین مورد نیاز نیروی انتظامی خبر داد و افزود: موضوع تأمین زمین ۱۰۰ هکتاری در محدوده خارج از شهر در جلسه استان مطرح و به تصویب رسیده است و مقرر شده شورا و شهرداری طرح لازم را ارائه کنند.

تأمین زمین ۱۰۰ هکتاری برای نیروی انتظامی

فرماندار سمنان در پایان بر استمرار همکاری میان فرمانداری و مجموعه انتظامی شهرستان تأکید کرد و گفت: تقویت تعامل میان دستگاه‌ها و ارتباط مردمی فراجا می‌تواند در مسیر ارتقای خدمت‌رسانی، حفظ امنیت و ایجاد آرامش پایدار در شهرستان مؤثر باشد.