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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۶:۴۴

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

برگزاری مراسم احیای شب های قدر در ۸۰ نقطه از شهرستان شهرکرد

برگزاری مراسم احیای شب های قدر در ۸۰ نقطه از شهرستان شهرکرد

شهرکرد- رئیس تبلیغات اسلامی شهرکرد گفت: مراسم شب های قدر در ۸۰ نقطه از جمله مصلی، مسجد، حسینیه، گلزار شهدا و برخی سالن‌های ورزشی شهرستان شهرکرد برگزار می‌شود.

حجت الاسلام محمد رضا عرفان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۱۰ مبلغ اعزامی، مستقر و بومی طی ماه مبارک رمضان در شهرستان شهرکرد در عرصه‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: ۵۰ نفر از این مبلغان ویژه فعالیت تبلیغی در این ماه مبارک به مناطق مختلف شهرستان اعزام شده اند.

وی تصریح کرد: مراسم شب‌های قدر در ۸۰ نقطه از جمله مصلی، مسجد، حسینیه، گلزار شهدا و برخی سالن‌های ورزشی شهرستان شهرکرد برگزار می‌شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان شهرکرد ادامه داد: از ابتدای ماه مبارک رمضان بیش از ۱۲۰ محفل جز خوانی قرآن کریم در این شهرستان برگزار شده است.

حجت الاسلام عرفان نژاد با بیان اینکه شیوع کرونا برگزاری برنامه‌ها را تحت شعاع قرار داده بود، افزود: پس از دو سال میزان تقاضا برای برگزاری و شرکت در برنامه‌های مذهبی و قرآنی افزایش یافته است.

وی مطرح کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم در شهر و روستاهای مختلف شهرستان شهرکرد برپا شده است که برگزاری این برنامه‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5471898

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