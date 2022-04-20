محمدرضا مختاری به مدال طلا دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در شهر اولان باتور مغولستان در حال برگزاری است.

بر این اساس در وزن ۷۲ کیلوگرم محمدرضا مختاری در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر عادیلخان نورلانبکوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله نیز با نتیجه ۹ بر صفر میرزابک رحمت اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. مختاری در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۱ آبیلخان آمزی اف از قزاقستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.