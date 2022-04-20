به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پنج وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از صبح امروز در شهر اولان باتور مغولستان آغاز شده که در پایان دور مقدماتی مهدی محسن نژاد، محمدرضا مختاری، رسول گرمسیری و مهدی بالی به ترتیب در اوزان ۶۰، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فینالیست شدند و شاهین بداغی هم در وزن ۶۷ کیلوگرم به دیدار رده بندی رسید.

بدین ترتیب نمایندگان کشورمان ظهر امروز در مسابقات رده بندی و فینال اوزان دوم به مصاف حریفان خود خواهند رفت.



در وزن ۶۰ کیلوگرم مهدی محسن نژاد در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر جیانیدر از هند را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۵ بر ۴ از سد آیاتا سوزوکی از ژاپن گذشت و راهی دیدار فینال شد. محسن نژاد در این دیدار به مصاف ژولومان شارشنبکوف دارنده مدال نقره جهان از قرقیزستان می‌رود.



در وزن ۶۷ کیلوگرم شاهین بداغی در دور اول با توجه به عدم حضور محمد فواز از سوریه به پیروزی دست یافت. وی در دور بعد مقابل هان سو ریو قهرمان جهان از کره جنوبی با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، بداغی به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار به مصاف کاتسوکی اندو دارنده مدال طلای زیر ۲۳ سال جهان از ژاپن می‌رود.



در وزن ۷۲ کیلوگرم محمدرضا مختاری در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر عادیلخان نورلانبکوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۹ بر صفر میرزابک رحمت اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. مختاری برای کسب مدال طلا به مصاف آبیلخان آمزی اف از قزاقستان می‌رود.



در وزن ۸۲ کیلوگرم رسول گرمسیری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر خان جعفرخان از قطر را مغلوب کرد وی در دور سوم و در مرحله نیمه نهایی در یک کشتی زیبا با نتیجه ۵ بر صفر سینگ هارپریت دارنده مدال نقره آسیا از هند را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. گرمسیری در دیدار پایانی به مصاف دیاز کالان از قزاقستان می‌رود.



در وزن ۹۷ کیلوگرم مهدی بالی در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۴ و ضربه فنی پارک جی وو از کره جنوبی را مغلوب کرد. وی در دور دوم و در مرحله نیمه نهایی مقابل اوزور ژوژوپبکوف قهرمان آسیا از قرقیزستان با نتیجه ۴ بر ۱ به پیروزی دست یافت و راهی دیدار فینال شد. بالی در این دیدار به مصاف رستم آساکولوف دارنده مدال نقره و برنز جهان از ازبکستان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته نیز نمایندگان کشورمان در پنج وزن نخست رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا موفق به کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز شدند.