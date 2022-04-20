به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا جیلان ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: تعریف و برگزاری رویدادهای استانی و ملی در حوزه‌های مرتبط بین حوزه هنری و اداره میراث فرهنگی و گردشگری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی عنوان کرد: از گذشته هنرمندان با میراث فرهنگی و گردشگری عجین بوده‌اند چرا که بناهای تاریخی که در استان و کشور وجود دارد به دست هنرمندان فرهیخته ایران زمین ساخته شده و ما برای بازسازی و مرمت میراث‌فرهنگی چهارمحال و بختیاری از توان هنرمندان استان بهره‌گیری می‌کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری افزود: تلاش خواهیم کرد با تهیه برنامه‌های مدون و ارتباط با هنرمندان برای توسعه حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از دیدگاه هنرمندانه حوزه هنری و هنرمندان استان استفاده کنیم چرا که برخورد هنرمندانه با آثار تاریخی و اماکن گردشگری موجب افزایش جذب توریست و رونق اقتصادی در استان خواهد شد.

جیلان مطرح کرد: حوزه هنری چهارمحال و بختیاری می‌تواند از ظرفیت اماکن تاریخی این استان برای برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی و هنری با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان استفاده کنند.

مجموعه عکس «بی‌کرانگی آسمان» آماده چاپ است

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه این دیدار گفت: زبان هنر بهترین راهکار برای معرفی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری است.

احسان قائدی افزود: حوزه هنری در برنامه‌های اجرای خود تلاش خواهد کرد در قالب رویدادهای هنری زمینه مناسبی برای معرفی مناطق، ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری فراهم کند.

وی تئاتر، موسیقی، ادبیات نمایشی و آثار تجسمی را از ظرفیت‌های مهم حوزه هنری چهارمحال و بختیاری اعلام و تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها و بهره‌مندی از توان هنرمندان در تحقق بهتر و سریع‌تر سیاست‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نقش‌آفرینی می‌کند.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اکنون یک مجموعه عکس از ۳۵ نفر از بهترین عکاسان چهارمحال و بختیاری با عنوان «بی‌کرانگی آسمان» در حوزه هنری تهیه و آماده چاپ شده است که آثار این مجموعه می‌تواند معرف مناطق و سبک زندگی، گردشگری و استان چهارمحال و بختیاری باشد و می‌توان به عنوان اثری مشترک با میراث فرهنگی و گردشگری استان آن را به چاپ رساند.