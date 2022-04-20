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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۲۰:۳۶

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن تا ۲ سال آینده تامین شده است

زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن تا ۲ سال آینده تامین شده است

ارومیه - معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: زمین برای احداث ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در کل کشور جهت تحقق طرح نهضت ملی مسکن در دو سال آینده تأمین شده است.

علیرضا فخاری عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از اراضی نهضت مسکن ملی مهاباد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تأمین زمین نهضت ملی مسکن در برخی از استان‌ها با توجه به موقعیت توپوگرافی شهری با کمبود مواجه هست که در تلاش هستم با پیدا کردن راهکارهای قانونی و الحاق زمین به محدوده شهر این کمبود مرتفع کنیم.

وی ادامه داد: هم اکنون زمین احداث یک میلیون مسکن در حال اجرا بوده و برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن نیز زمین در مرحله واگذاری و تغییر کاربری مسکونی قرار دارد.

معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: دغدغه تأمین زمین برای اجرای فاز نخست این طرح در دو سال آِینده وجود ندارد و در سفرهای استانی تصمیم‌های مهمی در راستای حفظ منافع عمومی و گسترش بهره‌مندی مردم از مزایای قانون جهش تولید مسکن گرفته می‌شود.

فخاری بیان کرد: حل مشکلات تعاونی‌های که از چند سال گذشته زمین‌هایی با کاربری مسکونی در اختیار دارند، با توجه به کمبود اراضی در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین در بازدید از عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن مهاباد گفت: روند اجرای نهضت ملی مسکن شهرستان مهاباد بررسی و مقرر شد برخی مسائل طرح در سریع‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

فخاری ادامه داد: واگذاری اراضی و روند این مسائل باید سرعت بیشتری گیرد تا شاهد خانه‌دار شدن تمام آحاد جامعه باشیم.

وی اضافه کرد: مسائل مربوط به اراضی نهضت ملی مسکن به ویژه پروژه‌های حقوقی و املاک تعیین تکلیف و تصمیمات لازم در این خصوص گرفته می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای بررسی پیشرفت نهضت ملی مسکن آذربایجان‌غربی سفر کرده و از اراضی ملی تعاونی نیروهای مسلح، پیام و انجمن معلولان در شهرستان مهاباد بازدید کرد.

کد مطلب 5472088

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