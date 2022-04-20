زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن تا ۲ سال آینده تامین شده است

علیرضا فخاری عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از اراضی نهضت مسکن ملی مهاباد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تأمین زمین نهضت ملی مسکن در برخی از استان‌ها با توجه به موقعیت توپوگرافی شهری با کمبود مواجه هست که در تلاش هستم با پیدا کردن راهکارهای قانونی و الحاق زمین به محدوده شهر این کمبود مرتفع کنیم.

وی ادامه داد: هم اکنون زمین احداث یک میلیون مسکن در حال اجرا بوده و برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن نیز زمین در مرحله واگذاری و تغییر کاربری مسکونی قرار دارد.

معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: دغدغه تأمین زمین برای اجرای فاز نخست این طرح در دو سال آِینده وجود ندارد و در سفرهای استانی تصمیم‌های مهمی در راستای حفظ منافع عمومی و گسترش بهره‌مندی مردم از مزایای قانون جهش تولید مسکن گرفته می‌شود.

فخاری بیان کرد: حل مشکلات تعاونی‌های که از چند سال گذشته زمین‌هایی با کاربری مسکونی در اختیار دارند، با توجه به کمبود اراضی در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین در بازدید از عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن مهاباد گفت: روند اجرای نهضت ملی مسکن شهرستان مهاباد بررسی و مقرر شد برخی مسائل طرح در سریع‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

فخاری ادامه داد: واگذاری اراضی و روند این مسائل باید سرعت بیشتری گیرد تا شاهد خانه‌دار شدن تمام آحاد جامعه باشیم.

وی اضافه کرد: مسائل مربوط به اراضی نهضت ملی مسکن به ویژه پروژه‌های حقوقی و املاک تعیین تکلیف و تصمیمات لازم در این خصوص گرفته می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای بررسی پیشرفت نهضت ملی مسکن آذربایجان‌غربی سفر کرده و از اراضی ملی تعاونی نیروهای مسلح، پیام و انجمن معلولان در شهرستان مهاباد بازدید کرد.