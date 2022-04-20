به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا عصر چهارشنبه در نشست شورای علمی بنیاد نخبگان استان از حمایت دولت از طرح‌های پژوهشی خبر داد و گفت: متناسب با نیاز استان، تحقیقات و پژوهش علمی باید محصول محور باشد و بنای تحقیقات تولیدات متناسب با نیاز استان باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه هرکار تحقیقاتی نخبگان که نیاز به وام و تسهیلات کم بهره داشته باشد دولت نیز ارائه می‌کند، افزود: درسال جدید به حوزه پژوهش بیش از گذشته توجه خواهد شد.

استاندار ایلام در ادامه خواستار ارتباط دستگاه‌های اجرایی با کانون نخبگان و مراکز علمی شد و گفت: ارتباط با دانشگاه و مراکز علمی باید دوسویه و تنگاتنگ باشد.

وی ادامه داد: توسعه استان در سایه تولیدات و محصولات شورای علمی معنا می‌یابد.

بهرام‌نیا فرصت کار و فعالیت برای حضور نخبگان و صاحب‌نظران در استان فراهم دانست و گفت: هر نخبه در یک رشته خاص دارای استعداد است که باید ابتدا استعدادها را شناخت و از آن شخص حمایت کرد.