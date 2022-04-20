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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۲۲:۰۴

استاندار ایلام:

طرح‌های پژوهشی نخبگان در ایلام حمایت می شوند

طرح‌های پژوهشی نخبگان در ایلام حمایت می شوند

ایلام-استاندار ایلام گفت: طرح‌های پژوهشی نخبگان در ایلام حمایت می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا عصر چهارشنبه در نشست شورای علمی بنیاد نخبگان استان از حمایت دولت از طرح‌های پژوهشی خبر داد و گفت: متناسب با نیاز استان، تحقیقات و پژوهش علمی باید محصول محور باشد و بنای تحقیقات تولیدات متناسب با نیاز استان باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه هرکار تحقیقاتی نخبگان که نیاز به وام و تسهیلات کم بهره داشته باشد دولت نیز ارائه می‌کند، افزود: درسال جدید به حوزه پژوهش بیش از گذشته توجه خواهد شد.

استاندار ایلام در ادامه خواستار ارتباط دستگاه‌های اجرایی با کانون نخبگان و مراکز علمی شد و گفت: ارتباط با دانشگاه و مراکز علمی باید دوسویه و تنگاتنگ باشد.

وی ادامه داد: توسعه استان در سایه تولیدات و محصولات شورای علمی معنا می‌یابد.

بهرام‌نیا فرصت کار و فعالیت برای حضور نخبگان و صاحب‌نظران در استان فراهم دانست و گفت: هر نخبه در یک رشته خاص دارای استعداد است که باید ابتدا استعدادها را شناخت و از آن شخص حمایت کرد.

کد مطلب 5472120

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