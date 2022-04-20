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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۲۳:۰۸

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس:

پند های سعدی برگرفته از کلام وحی است

پند های سعدی برگرفته از کلام وحی است

شیراز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: تمام پند ها و نصیحت های سعدی برگرفته از کلام الله مجید است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قانعی شامگاه چهارشنبه در آئین گلستان قرآن بیان کرد: شاهد خوش سلیقگی در برگزاری مراسم گرامی داشت شب یادروز سعدی و همزمانی آن با اولین شب از لیالی قدر هستیم که موجب شده این برنامه با شکوه بیشتری برگزار شود.

قانعی ادامه داد: در کنار گرامیداشت یادروز سعدی با قرائت قرآن به این نکته توجه شود که تمامی پندهای که در بوستان و گلستان سعدی آمده است برگرفته از کلام وحی است.

مدیرکل ارشاد فارس متذکر شد: در تمام آثار سعدی شاهد پندهایی از قرآن کریم هستیم که برگرفته از کلام الله مجید بوده است و از این روز است که می‌توان در تمامی مراحل زندگی از آن بهره جست.

وی ابراز امیدواری کرد که از اینگونه برنامه‌ها بیشتر رواج داشته و عاملی برای رجوع مردم به آثار فرهنگوران نام آشنای کشور باشد.

کد مطلب 5472130

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