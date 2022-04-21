دستیار امیرعبداللهیان با خانواده شهدای طلبه حرم رضوی(ع) دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سهرابی دستیار حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در منزل شهدای طلبه مشهد که اخیرا در حرم مطهر رضوی (ع) به شهادت رسیدند، با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد.
سهرابی همچنین پیام وزیر امور خارجه کشورمان را به خانواده شهید حجت الاسلام دارایی و شهید حجتالاسلام اصلانی تسلیم کرد.
گفتنی است، شهید حجتالاسلام دارایی و شهید حجتالاسلام اصلانی و همچنین حجتالاسلام پاکدامن روز سهشنبه ۱۶ فروردین ماه توسط یکی از عوامل تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا(ع) مورد حمله قرار گرفتند.
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