سوگواره «محراب عشق» در دورود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سوگواره شعر آئینی با عنوان «محراب عشق» به مناسبت ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) با حضور حجت الاسلام غلامرضا حاجیوند از اساتید حوزه علمیه دورود؛ جافر مختاری، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، ایرج یاراحمدی معاون فرماندار دورود، محمد تقی عزیزیان رئیس انجمن قلم شاخه لرستان، رضا مختارپور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی دورود و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب شهرستان در محل کتابخانه عمومی شهید بهشتی برگزار شد.

در ابتدای برنامه حجت الاسلام غلامرضا حاجیوند در سخنانی به تبیین اهمیت و جایگاه ماه مبارک رمضان در دین مبین اسلام اشاره کرد و گفت: رمضان فرصتی طلایی است که باید از آن حداکثر استفاده شود.

این استاد حوزه علمیه دورود ادامه داد: روزه موجب توجه بیشتر به خالق هستی است، انسان در ماه مبارک رمضان روزه می‌گیرد و در مسیر عبادت و اطاعت از پروردگار از اذان صبح تا اذان مغرب از خوردن و آشامیدن و مبتلات روزه پرهیز می‌کند و رابطه خود را با خالق هستی تقویت می‌کند.

محمد تقی عزیزیان رئیس انجمن قلم شاخه لرستان و از شعرای جبهه انقلاب اسلامی، ضمن تبارشناسی شعر آئینی گفت: تعریفی که از شعر آئینی شده شامل شعرهایی است که موضوع آن بزرگان دین هستند و این شعر به معارف و آموزه‌های دینی می‌پردازد.

وی ادامه داد: خوشبختانه بعد از انقلاب شاعران زیادی به این عرصه ورود پیدا کردند و آثار ارزشمندی را خلق کردند.

در ادامه برنامه، هر یک از شاعران به انتخاب دبیرخانه سوگواره، به خوانش اشعار مناسبتی خود در مدح و ثنای مولای متقیان علی (ع) پرداختند.

در پایان نیز از برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر تقدیر به عمل آمد.