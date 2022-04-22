به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدرضا مدرسی یزدی با اشاره به فرا رسیدن سالروز حادثه طبس و برنامه ریزی آمریکا برای حمله به ایران و ورود به صحرای طبس برای اجرای نقشه ای شوم، اظهار داشت: حادثه طبس درس عبرتی برای همگان بود به ویژه دشمنان که بدانند تا زمانی که ما در راه حق و اسلام باشیم و برای نصرت دین خدا و نصرت مسلمین قوی باشیم، خداوند نیز ما را یاری خواهد کرد.

امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اقتصادی به ویژه گرانی و تورم زنجیره ای عنوان کرد: این موضوع مسئله سنگینی برای کشور است و متاسفانه عمیقی در دوران های گذشته دارد و تحریم های دشمنان نیز بر آنها افزوده است.

وی با اشاره به اینکه شرایط جهانی نیز بر گرانی اثرگذار است، افزود: شرایط جهانی یک شرایط غیرعادی است به نحوی که مرکز آمار ترکیه اعلام کرده بود که تورم در ترکیه 60 درصد شده این در حالی است که تحریم نیست.

مدرسی ادامه داد: حتی کشورهایی که خود را قدرت بزرگ اقتصادی می دانند، در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته اند و دنیای امروز منفصل از یکدیگر نیست.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای ما وارداتی است، افزود: بر این اساس تورم جهانی از این طریق وارد می شود اما باید گروه های متخصص، فهیم و دانا موارد را از ابعاد گوناگون بررسی کنند.

مدرسی ادامه داد: دستهای ناپاکی که منافع نامشروع دارند، اجازه نمی دهند که حرکت های درست و اساسی انجام شود که اینها نیز باید شناسایی شوند و دست آنها را برید.

وی افزود: برخی حاضرند برای منافع زودگذر شخصی خود، منافع کشور را به خطر بیاندازند که دست اینها باید کوتاه شود البته متاسفانه شناسایی اینها کار ساده ای نیست.

مدرسی از تلاش دشمن برای ضربه زدن به نمادهای اسلامی و بی تفاوت کردن مردم نسبت به اسلام، انقلاب و قرآن خبر داد و گفت: هجومی که به صورت نرم یا سخت به مسئله عفاف و حیا می شود، به طور رسمی یا غیررسمی، ساده نیست و اینها می خواهند از این طریق خانواده ها را سست کنند و قبح فحشا را از بین ببرند.

وی ادامه داد: وقتی این اتفاقات افتاد، روحیه ایستادگی و مقاومت از راه های گوناگون از بین می رود و دشمن به هدف خود دست پیدا می کند.