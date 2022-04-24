تاسیس بیمارستان در مناطق جنوبی تهران اولویت شهرداری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان پس از ارائه گزارش شهردار تهران در شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بحث سلامت و درمان شهرداری موضوع اصلی شهرداری است.

عضو شورای شهر تهران افزود: ایجاد بیمارستان شهرداری تهران در دوران شهرداری آقای قالیباف مطرح شد و خواهش من این است که با اولویت منطقه جنوبی تهران بیمارستانی برای پرسنل شهرداری تهران تأسیس شود و هم به پرسنل شهرداری و هم به شهروندان مناطق جنوبی تهران خدمت کند.

وی با اشاره به توافق با مجموعه‌های نظامی گفت: در چند روز پیش بحث پادگان ۰۶ در شورای شهر تهران مطرح شد و امیر سیاری به صراحت اعلام کرد که این مجموعه برای فضای سبز در نظر گرفته شده است.

اقراریان گفت: خواهش من این است که در مجموعه‌های پادگانی موضوع پادگان‌ها مورد توجه باشد.

