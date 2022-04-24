شناسایی ۵۲۸ بیمار جدید کرونایی/ کمترین میزان فوتی ها پس از ۲ سال

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۲۸ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۳۶ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۰ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار و ۹۷۵ نفر رسید.

امروز پس از گذشت حدود ۲۶ ماه، مرگ و میر روزانه بیماران کووید ۱۹ به کمتر از ۱۵ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته در ۲۱ استان، هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ ثبت نشده و در ۸ استان، فقط یک مورد مرگ، گزارش شده است.

خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۵۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

یک هزار و ۴۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۰ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۵۴ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲ شهرستان در وضعیت قرمز، ۴۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۲۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۷۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.