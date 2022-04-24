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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۴۶

با حضور حقوقدانان؛

طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد

طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد

ابعاد حقوقی طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی در پژوهشکده شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان امروز(یکشنبه، ۴ اردیبهشت ماه) با حضور عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، سید فضل الله موسوی، هادی طحان‌نظیف، غلامرضا مولابیگی و کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان در محل پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.

در این جلسه، ابعاد حقوقی «طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، جلسات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با حضور اعضای حقوقدان شورای نگهبان، کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان و جمعی از حقوقدانان مدعو به صورت منظم و هفتگی برگزار می شود و پس از آن گزارش مکتوب نظرات اعضای جلسه، توسط پژوهشکده تدوین و در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5474045
زهرا علیدادی

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