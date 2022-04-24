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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۴۱

معاون اقتصادی بانک مرکزی:

آمار رئیس‌جمهور از کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم مستند است

آمار رئیس‌جمهور از کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم مستند است

معاون اقتصادی بانک مرکزی آمار بیان‌شده از سوی رئیس‌جمهور درباره کاهش حدودا ۱۳ درصدی نرخ تورم از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال گذشته را مطابق با آمارهای بانک مرکزی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبِنا، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آمار مربوط به تورم کماکان در بانک مرکزی تولید و به صورت ماهانه در اختیار مقامات و مسئولان اقتصادی کشور قرار می‌گیرد گفت: نرخ تورم از ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ نهایتاً به ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید که در ۷ دهه گذشته بی سابقه بوده است.

قربانی تصریح کرد: خوشبختانه از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به ۴۶.۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملاً صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده است.

قربانی همچنین از کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبر داد و افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۴.۹ درصد قرار داشت، با ۲۵.۴ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته گفت: خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه می‌باشد.

وی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی برنامه جامعی بر اساس مدیریت پایه پولی در سال ۱۴۰۱ تدارک دیده است و امید می‌رود با مجموعه اقدامات مناسب در حوزه‌های سیاستی پولی و مالی، شاهد مهار مناسب نرخ تورم در آینده باشیم.

کد مطلب 5474106

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    نظرات

    • حامی ولایت IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
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      باتوجه به نکات آماری این نوع گزارش درست نیست به این دلیل که ما میتوانیم ماه به ماه نرخ تورم محاسبه کنیم هم سالیانه هستش که نوع اول گزارش اشتباه ارائه میشود
    • جعفرزحمتکش IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
      0 0
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      به صورت ناشناس بیاین داخل بازار ببینید قیمت ها درحال افزایش هست

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