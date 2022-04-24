سرمایه در گردش مهمترین مشکل واحدهای صنعتی مهاباد است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قادری بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی فعال این شهرستان اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بانکی و حل مشکل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی جزو مطالبات اصلی فعالان اقتصادی است که باید برای حل آن برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: دولت نیز اعتبارات مناسبی برای کمک به رونق تولید و فعال شدن واحدهای صنعتی در نظر گرفته که سازوکار پرداخت تسهیلات به آنها در حال انجام است.

فرماندار ویژه مهاباد اظهار کرد: حمایت از کارگاه و واحدهای تولیدی به دلیل اهمیت ارزآوری آنها و نیز اشتغالزایی جوانان در دستور کار مسؤولان قرار دارد و از هیچ اقدام و کمکی در راستای احیا و تولید واحدهای اقتصادی با حداکثر ظرفیت دریغ نخواهد شد.

قادری، با بیان اینکه تمام تلاش کارگروه رفع موانع تولید حمایت از سرمایه گذاران و همچنین رفع مشکلات تولیدکنندگان است، اضافه کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در امر تولید و همچنین حمایت از سرمایه گذاران باید راهکارهای قانونی و مختلف را در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان ارائه کنند.

وی بیان کرد: جلسات ستاد تسهیل نیز با همین رویکرد به صورت پیوسته و با هدف رفع مشکلات و گره گشایی از کار واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی و صنعتی به طور مستمر و منظم برگزار می‌شود.

فرماندار ویژه مهاباد به همراه جمعی از مسئولان این شهرستان از ۲ واحد تولید مبل و همچنین یک واحد تولید لوازم الکتریکی با بیش از ۲۵۰ نفر اشتغالزایی بازدید و در گفتگو با مدیران آن از نزدیک با مشکلات این واحدها آشنا و دستورات لازم را برای حل آن صادر کرد.