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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۱۷

تا ۶ ماه پول را برمی‌گردانیم؛

واکنش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به دریافت ۱۰ میلیارد از فدراسیون

واکنش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به دریافت ۱۰ میلیارد از فدراسیون

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تایید دریافت وام ١٠ میلیارد تومانی از فدراسیون فوتبال گفت: با تامین منابع مالی در اسرع وقت این پول را تحت عنوان قرارداد مضاربه‌ای دریافت شده، پرداخت می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا درویش درباره دریافت ١٠ میلیارد تومان از فدراسیون فوتبال تحت عنوان قرارداد مضاربه‌ای اظهار کرد: همانطور که عنوان شده، باشگاه پرسپولیس این مبلغ را در قراردادی با موافقت فدراسیون فوتبال دریافت کرده و موظفیم ظرف شش ماه این پول را به حساب فدراسیون فوتبال برگردانیم.

وی افزود: وقتی تیم‌های بزرگ فوتبال کشور دچار مشکل مالی می‌شوند، طبیعی است یکی از راهکارها برای حل موقت مشکل همین نوع قرارداد باشد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: باشگاه پرسپولیس هم مثل سایر باشگاه‌ها با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بخاطر مسائلی چون تبلیغات محیطی و … مراودات مالی دارد و طبیعی است وقتی دچار مشکل شویم برای حل مشکل موقت به سراغ فدراسیون برویم. حالا هم همین روال طی شده و موظفیم تا شش ماه این پول را برگردانیم.

درویش با اشاره به مشکلات به جای مانده در پرسپولیس از مدیریت‌های گذشته اظهار کرد: در آن برهه پرسپولیس در شرف واگذاری بود و نمی‌توانستیم نسبت به مشکلات قدیمی بی‌تفاوت باشیم. بدهی‌های قبلی سنگین بود و مشکلات مدیریتی گذشته در ادوار قبلی شرایط نامطلوبی را رقم زده بود و اگر این مساعدت‌ها نبود الان شاهد واگذاری پرسپولیس نبودیم.

درویش در پاسخ به این سوال که شایعه شده که این کمک توسط وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است، گفت: به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد. ما این پول را تحت عنوان قرارداد و وام از طریق فدراسیون دریافت کرده‌ایم و موظفیم این پول را ظرف مدت مشخص برگردانیم.

کد مطلب 5474339

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    نظرات

    • مافیای بزرگ لنگ IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
      1 0
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      وام یک تیم از فدراسیون فوتبال فقط میشه گفت لجن در لجن
    • جواب IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
      0 0
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      چرا یک تیم به مشگل بر میخوره این کار انجام می‌شود ولی دیگر تیم‌های بزرگ به مشگل بر می‌خرند اینجوری حل نمی‌شود البته خودتان تیمتان را می‌گویید بزرگ‌ با این کار حقیرتر وکوچکترین تیم هم نیستید تیم بزرگ استقلال و پاس تو آسیا از ایران هستند

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