واکنش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به دریافت ۱۰ میلیارد از فدراسیون

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا درویش درباره دریافت ١٠ میلیارد تومان از فدراسیون فوتبال تحت عنوان قرارداد مضاربه‌ای اظهار کرد: همانطور که عنوان شده، باشگاه پرسپولیس این مبلغ را در قراردادی با موافقت فدراسیون فوتبال دریافت کرده و موظفیم ظرف شش ماه این پول را به حساب فدراسیون فوتبال برگردانیم.

وی افزود: وقتی تیم‌های بزرگ فوتبال کشور دچار مشکل مالی می‌شوند، طبیعی است یکی از راهکارها برای حل موقت مشکل همین نوع قرارداد باشد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: باشگاه پرسپولیس هم مثل سایر باشگاه‌ها با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بخاطر مسائلی چون تبلیغات محیطی و … مراودات مالی دارد و طبیعی است وقتی دچار مشکل شویم برای حل مشکل موقت به سراغ فدراسیون برویم. حالا هم همین روال طی شده و موظفیم تا شش ماه این پول را برگردانیم.

درویش با اشاره به مشکلات به جای مانده در پرسپولیس از مدیریت‌های گذشته اظهار کرد: در آن برهه پرسپولیس در شرف واگذاری بود و نمی‌توانستیم نسبت به مشکلات قدیمی بی‌تفاوت باشیم. بدهی‌های قبلی سنگین بود و مشکلات مدیریتی گذشته در ادوار قبلی شرایط نامطلوبی را رقم زده بود و اگر این مساعدت‌ها نبود الان شاهد واگذاری پرسپولیس نبودیم.

درویش در پاسخ به این سوال که شایعه شده که این کمک توسط وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است، گفت: به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد. ما این پول را تحت عنوان قرارداد و وام از طریق فدراسیون دریافت کرده‌ایم و موظفیم این پول را ظرف مدت مشخص برگردانیم.