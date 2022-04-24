همایش ملی ایثار و جهاد و شهادت در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز حبیبی عصر یکشنبه در جلسه کمیته علمی و پژوهشی کنگره ملی سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل اظهار کرد: این همایش با مشارکت دانشگاه‌های استان اردبیل برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این همایش، برنامه‌های مختلفی در دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری استان برنامه‌ریزی شده و طبق زمانبندی تا برگزاری اجلاسیه اصلی، این کنگره برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته علمی و پژوهشی کنگره ملی سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل گفت: در راستای برگزاری یادواره‌های شهدای استان اردبیل کنگره سرداران و ۳ هزار و ۴۰۰ شهید بعد از ۶ سال برنامه‌ریزی در سال‌جاری در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت نیز در این جلسه افزود: مجوز این همایش از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) صادر شده و عباس فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی و محمد نریمانی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی به ترتیب به عنوان دبیران علمی و اجرایی این همایش انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام عبدالله حسنی به ارتباط این همایش با جهاد تبیین مد نظر مقام معظم رهبری اشاره کرد و ادامه داد: پوستر و فراخوان این همایش به دانشگاه‌های سراسر کشور ارسال شده و از پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها انتظار می‌رود مشارکت چشمگیری در این همایش داشته باشند.

علیرضا حسن‌زاده دبیر اجرایی کنگره ملی سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل هم هدف از برگزاری این کنگره ملی را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اعلام کرد و گفت: اجلاسیه نهایی و اصلی این کنگره به صورت هفت سال یک بار برگزار خواهد شد.

عباس فنی اصل دبیر علمی این همایش نیز خاطرنشان کرد: علاوه بر برگزاری همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت در دانشگاه محقق اردبیلی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مرتبط با موضوع کنگره، برگزاری مسابقات فرهنگی و اختصاص امتیازات ویژه به منتخبان، برگزاری یادواره‌های شهدا، برگزاری رویدادهای کارآفرینی و مناظرات دانشجویی با محوریت شهدا و ده‌ها برنامه دیگر پیش‌بینی شده است.