تکرار حوادث تروریستی خونین در افغانستان نیازمند تدابیر عاجل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پیامی حملات تروریستی علیه شیعیان افغانستان را محکوم کرد.

متن پیام سرلشکر باقری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تکرار حوادث تروریستی خونین توسط تروریسم تکفیری و مزدوران اجیر شده رژیم تروریستی و جنایتکار آمریکا و سرویس‌های امنیتی وابسته به نظام سلطه و صهیونیزم جهانی در کشور برادر و دوست افغانستان که هر روز منجر به شهادت و مجروحیت شمار زیادی از مردم مظلوم و بی دفاع این کشور به ویژه زنان و کودکان می‌شود، نیازمند اتخاذ تدابیر عاجل و تمهیدات مناسب، جدی و عملی حاکمیت برای بررسی و کشف علل و عوامل وقوع اینگونه فجایع و نیز شناسایی و مجازات قاطع جریان‌ها و عناصری است که امنیت این سرزمین اسلامی از جمله مدارس، مساجد و اماکن مذهبی را همسو با راهبرد شیطانی کاخ سفید و دشمنان پیامبر اعظم (ص) هدف قرار داده‌اند.

شهادت مظلومانه تعدادی از دانش‌آموزان افغانستانی در مرکز آموزشی «ممتاز» و دبیرستان «عبدالرحیم شهید» شهر کابل را به ملت شریف و مسلمان افغانستان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند کریم و نعیم برای مجروحان حادثه طلب سلامتی و شفای عاجل دارم.

سرلشکر پاسدار محمد باقری

رئیس ستادکل نیروهای مسلح