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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱:۰۸

امانوئل ماکرون:

طرحی را که مردم فرانسه انتخاب کردند طی سالهای آینده اجرا خواهد شد

طرحی را که مردم فرانسه انتخاب کردند طی سالهای آینده اجرا خواهد شد

«امانوئل ماکرون» پس از اعلام غیررسمی پیروزی خود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، از فرانسوی ها برای اعتماد به وی تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «امانوئل ماکرون» پس از پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از فرانسوی ها برای اعتماد به وی تشکر کرد.

ماکرون گفت: از فرانسوی ها که برای پیشرفت فرانسه به سمت استقلال و تبدیل اروپا به اروپایی قویتر به من اعتماد کردند، تشکر می کنم.

وی افزود: از این به بعد من رئیس جمهور یک گروه در مقابل گروه دیگر نیستم بلکه رئیس جمهور همه هستم. طرحی را که شما امروز انتخاب کردید من طی سال های آینده به دوش خواهم کشید.

ماکرون گفت: فرانسه باید به وضوح گزینه های خود را تبیین کند و قدرتی را که در تمام میادین به آن نیاز دارد پایه ریزی نماید. باید با یکدیگر در راستای اتحادی که فقط از طریق آن می توانیم زندگی بهتر و آرامتری در فرانسه داشته باشیم تلاش کنیم.

کد مطلب 5474465

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