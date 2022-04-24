آب پشت سدهای لرستان بدون مجوز شورای حفاظت رهاسازی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند روز یکشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب لرستان با بیان اینکه هماهنگی و همدلی خوبی بین دستگاه‌های استان در بحث بحران آب وجود دارد، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی علاوه بر نظارت و کنترل جدی‌تر، در بحث جلوگیری از استفاده غیرمجاز آب آمادگی لازم را طی فصول گرم سال و تنش آبی داشته باشند.

وی در ادامه افزود: فرمانداران در شهرستان‌ها با تشکیل جلسه حفاظت منابع آب به صورت هفتگی گزارش نتیجه آن را به دبیرخانه استانی ارائه دهند تا پس از بررسی اقدامات لازم انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تاکید کرد: همچنین چاه‌های غیرمجاز با هماهنگی دستگاه قضا پلمب شده تا کمتر با مشکلات آب شرب و کشاورزی در فصول گرم سال مواجه شویم.

دالوند، تشکیل گشت مشترک جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب را در شهرهای استان ضروری دانست و گفت: این گشت‌های مشترک با تهیه برنامه‌زمان‌بندی مشخص و مدیریت فرمانداران اقدام کنند.

وی عنوان کرد: به دلیل کاهش ۳۶ درصدی منابع آب در سال جاری به‌هیچ عنوان آب پشت سدها بدون مجوز این شورا رهاسازی نشوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان فرهنگ‌سازی در مصرف آب را امری ضروری دانست و با بیان اینکه مردم باید بحران آب را جدی بگیرند، افزود: لازم است بیشتر از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی استفاده شود تا مردم بحران آب را باور کنند.

دالوند با اشاره به ممنوعیت کشت برنج و سیب زمینی در استان بیان کرد: با اشخاصی که بدون توجه به اخطارهای جهاد کشاورزی به کشت برنج و سیب زمینی مبادرت می‌ورزند برخورد قضائی می‌شود.

وی با بیان اینکه مصرف فاضلاب برای محصولات کشاورزی ممنوع است، افزود: از نگاه زیست‌محیطی، نظارت و کنترل امنیت غذایی محصولات کشاورزی بسیار مهم بوده و لازم است آب مصرفی برای آن‌ها کنترل بهداشتی شود.