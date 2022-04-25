کشف ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۷ نفر در خراسان شمالی

سردار سعید مطهری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد با توزیع کنندگان خرد و کلان مواد مخدر از اصلی ترین فعالیت‌های پلیس خراسان شمالی محسوب می‌شود.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی ادامه داد: در این راستا طی روز گذشته در ۳ شهرستان استان، نیروهای انتظامی اقدام به عملیات‌های منجر به کشف مواد مخدر کردند.

وی افزود: با دریافت گزارشی از مردم مبنی بر نگهداری حجم بالایی از مواد مخدر توسط یک فرد، مأموران پاسگاه انتظامی حصار گرمخان و کلانتری ۱۳ بجنورد وارد عمل شدند و فرد مورد نظر دستگیر شد.

مطهری زاده گفت: از این فرد ۲ کیلو و ۹۸۰ گرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی از یک فعالیت پلیسی دیگر در شهرستان اسفراین خبر داد و بیان داشت: در این عملیات از یک خودرو ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف شد و ۲ نفر نیز دستگیر شدند.

وی افزود: در دیگر عملیات ۴ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک در راز و جرگلان کشف شد و در این راستا ۴ نفر دستگیر شدند.

مطهری زاده با بیان اینکه تمامی افراد به مراجع قضائی معرفی شدند، گفت: پلیس به هیچ عنوان اجازه جولان را به سوداگران مرگ نخواهد داد.