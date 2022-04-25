موضع گیری شخصیت جنجالی عراقی علیه «محمد الحلبوسی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «علی حاتم» شخصیت اهل تسنن عراقی که بازگشت او به عراق اخیراً جنجال آفرین شده است، به موضع گیری علیه رئیس پارلمان این کشور پرداخت.

وی در این پست توئیتری آورده است: ما تحت هیچ پوشش سیاسی، معامله و یا لطف کسی به بغداد نیامدیم. حقیقت این است که کسانی که خطر را احساس کرده بودند، شروع به اتهام زنی و توهین کردند.

در ادامه این پست توئیتری تأکید شده است: بزرگان قبایل و سیاستمداران سنی باید موضع خود را در قبال اقدامات الحلبوسی و پیروانش علیه مردم ما مشخص کنند. گفتنی است، بازگشت حاتم که از رهبران عشایر الدیلم محسوب می‌شود، در صحنه سیاسی عراق جنجال آفرین شده است.

از آنجایی که حاتم دارای پرونده‌های امنیتی در قوه قضائیه است، شماری از شخصیت‌های عراقی خواستار به دادگاه کشیدن وی شده اند. در این میان، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون هرگونه اقدام برای فراهم کردن زمینه بازگشت حاتم به عراق را تکذیب کرده است.