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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۱۷

به دلیل سرطان؛

پیشکسوت کشتی و همدوره تختی درگذشت

پیشکسوت کشتی و همدوره تختی درگذشت

پیشکسوت کشتی ایران و یکی از همدوره های جهان پهلوان تختی در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملاقاسمی سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی و دارنده مدال نقره جهان که چندی پیش به دلیل بیماری سرطان در بیمارستانی در آمستردام هلند بستری شد، امروز ۵ اردیبهشت جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مرحوم ملاقاسمی متولد سال ۱۳۱۱ و از همدوره‌ای جهان پهلوان تختی بود که در مسابقات جهانی کشتی آزاد در سال ۱۹۵۷ در استانبول ترکیه موفق به کسب مدال نقره جهان شد. وی در رشته کشتی فرنگی هم سابقه حضور در رقابت‌های جهانی سال‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ در ژاپن و آمریکا را دارد.

همچنین وی سابقه حضور در چندین فیلم سینمایی را داشت و فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۴۵ در سینما آغاز کرد.

خبرگزاری مهر، درگذشت پیشکسوت کشتی ایران را به خانواده وی و جامعه ورزش ایران به ویژه اهالی کشتی تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 5474760

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