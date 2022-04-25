نماینده ایران به دومین پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، باریج اسانس ظهر امروز (دوشنبه پنجم اردیبهشت) در دومین مسابقه خود در رقابتهای قهرمانی باشگاههای زنان آسیا برابر تیم جی دی پی آی ازبکستان قرار گرفت و این تیم را سه بر صفر شکست داد.
شاگردان فاطمه شعبانخمسه سرمربی باریج اسانس در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۶ مقابل حریف ازبکستانی خود به برتری رسیدند و با دو برد و 6 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند.
باریج اسانس روز گذشته بر تیم قرقیزستان وی سی غلبه کرده بود و فردا (سهشنبه ششم اردیبهشت) مقابل تیم قدرتمند دایموندفود تایلند قرار میگیرد.
تیم جی دی پی آی ازبکستان نتیجه بازی نخست خود را برابر دایموندفود تایلند واگذار کرده بود.
تیم دایموندفود تایلند در نخستین دیدار امروز نیز برابر کوانیش وی سی قزاقستان ۳ بر یک شکست خورد و برای جبران این شکست از تمام توان خود در بازی فردا مقابل باریج اسانس بهره میگیرد.
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