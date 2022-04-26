برگزیدگان سومین کنگره ملی عقیق و ارغوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام، شامگاه دوشنبه در آیین معرفی برگزیدگان سومین کنگره ملی عقیق و ارغوان در مهران اظهار کرد: در مجموع ۲۳۸ اثر ارسالی به این جشنواره، ۱۷ نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند.

منصور محبی بیان کرد: در بخش زبان- گویش کُردی قدرت ملکی از ایلام، صغری ناصری از ایلام و زیبا یوسفی از استان ایلام به عنوان برگزیده معرفی شدند.

وی ادامه داد: در بخش زبان- گویش لُری نیز علی مرادی از کهگیلویه و بویراحمد، زهرا محمدی‌نیا از کهگیلویه و بویراحمد و فرشته شکری از استان ایلام انتخاب شدند.

به‌گفته وی، هیئت داوران در بخش زبان-گویش تُرکی نیز سهیلا باقریان از باغمیشه استان آذربایجان شرقی، عارف ساسانی از استان آذربایجان شرقی و وحید طلعت از استان آذربایجان غربی معرفی شدند.

محبی گفت: در بخش زبان-گویش عربی نیز محمد باوی از استان خوزستان، عماد الکثیری از استان خوزستان و مسعود محمدی سعیداوی از استان خوزستان برتر اعلام شدند.

وی برگزیدگان بخش زبان- گویش مازنی را ذبیح‌اله ذبیحی از استان مازندران، معصومه رمضانی از استان مازندران و سمانه ناسوتی از استان مازندران خواند.

به گفته محبی، همچنین هیئت داوران در بخش زبان-گویش گیلکی علیرضا صدیق دوبخشری از استان گیلان و در بخش زبان- گویش اصفهانی خشایار هراتی‌پور از استان اصفهان را برتر شناخت.

داوری این دوره از کنگره را بهروز سپیدنامه، عبدالرضا شهبازی، سیدمهدی حسینی‌نژاد، مریم رزاقی، محمدرضا بحری، میثم رنجبر، محمد بشری، سالم پوراحمد، کیومرث مرادی‌مهر، جعفر پوررضوی و فرهاد شاهمرادیان برعهده داشتند.