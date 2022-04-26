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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

رئیس جمهور به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود کند

رئیس جمهور به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود کند

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه میزان دقیق افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز مشخص نشده است، از رئیس جمهور درخواست کرد به این موضوع ورود کند.

علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر به طور دقیق و شفاف در این خصوص اعلام موضع نشده اما آقای بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان پیگیر افزایش حقوق این افراد مانند شاغلین و کارگران است.

وی گفت: سال‌های سال است که شورای عالی کار هر آنچه در خصوص افزایش حقوق کارگران و شاغلین در نظر می‌گیرد همان برای بازنشستگان حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی و سایر سطوح در نظر گرفته می‌شود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران خاطر نشان کرد: هفته گذشته رقمی برای افزایش حقوق‌ها اعلام شد و ما همچنان پیگیر تحقق این موضوع هستیم اما از آن زمان تا کنون به طور رسمی این موضوع اعلام نشده است.

دهقان کیا از رئیس جمهور درخواست کرد به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ورود و تعیین تکلیف کند.

وی همچنین تاکید کرد: انتظار داریم دولت به این موضوع ورود کند و مشکل افزایش حقوق بازنشستگان را حل کرده و این قشر زحمت کش را از نگرانی خارج کنند.

وی با اشاره به اینکه از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهیم همانطور که قول داده بودند حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش دهند و تکلیف بازنشستگان را مشخص کنند گفت: بازنشستگان در این خصوص همچنان نگران هستند و نمی‌دانند که میزان دقیق افزایش حقوق آنها چقدر است و با توجه به اینکه قرار بود تا پایان اردیبهشت حقوق بازنشستگان بر اساس افزایش‌های صورت گرفته پرداخت و احکام‌ها صادر شود اما هنوز عملیاتی نشده و ما منتظر تحقق آن هستیم.

کد مطلب 5475539
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • علی محمد IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 2
      پاسخ
      آقای دهقان کیا با سلام خدمت شما و خبرگذاری مهر که اخبار را لحظه به لحظه منعکس می‌کنند خیلی نگران نباشید با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها در سال جدید بویژه زمزمه پنج برابر شدن قیمت آرد دولت و شورای عالی کار در نظر دارند در افزایش حقوق کارگران تجدیدنظر کنند حداقل سال گذشته غذای فانتزی ماکارونی واشکنه.
    • لطیف جهانبانی IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اقا اجرای قانون پرداخت حق حقوق بازنشستگان اینقدر سخت شده که معطل مانده اند بعد از گذشت ۳۶ روز از سال جدید هنوز مانده اند گره کار مردم را اینجوری حل می کنند تبعیض قبول نیست اگر منابع نیست برای همه نباشد اگر هست عدالت را اجرا کنید این مردم از شما چیزی بیشتری خواستند ندهید
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا ۲۵درصد همسان سازی را هم به رییس جمهوربنویسید
    • بی نام IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      جالبه حقوقای ما مستمری بگیران از محل پرداختی سی سال حق بیمه که از خودمون دادیم داره جبران میشه که اگه ما همراه بجای پرداخت حق بیمه یه سکه خریده بودیم الان چشممون بدست اینا نبوده تاچندرغاز بذارن تو کف دست ماها...دارم فکر میکنم این آقایون اگه بخوان از جیب خودشون بکشی کمک کنن چه بلایی سر کارگراشون میار
    • علی IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      1 0
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      اقای دهقان فول صوتی شما همه جا هست مگه نگفتید همه چیز در مورد حقوق بازنشستگی تامین اجتمایی اوکی شده حالا ریس جمهور ورود کنه واقعا برات متاسفیم
    • جاسم IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 1
      پاسخ
      متاسفانه کسی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شده که قادر نیست تصمیم بگیری که در سازمان وظایف چه است از بدو تأسیس سازمان تامین اجتماعی تا دولت روحانی شخصی به ضعف این آقا نبوده و جای ایشون دراین سازمان به ضررمردم تمام میشه و باید برکناربشه
    • سید علی رضا سجادی IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام حقوق مستمربگیران و وکارافتاده تامین اجتماعی خیلی کم است بایداضاف بشودوسایل زندگی گران شده حقوق کم است باسختی زندگی می کنیم وسایل ارزان کند دیگرظلم نکند
    • احمد IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آخرش مانفهمیدیم این سازمان متعلق به بیمه پردازان است یا متعلق به دولت عیدی ماراگردن مثل کارمندان ومیخواهند اضافه حقوق سالیانه هم مثل کارمندان بشود اکثربخش های شرکت های دولتی رابه بخش خصوصی دادند ولی این سازمان خصوصی رادودستی چسبیده وپول دادنش خصوصی وخرج کردنش شده دولتی
    • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اگر رییس سازمان تامین اجتماعی قصد.ندارد طبق افزایش شورای عالی کار عمل کند موضع خود را سریع مشخص کند تا ما خودمان اقدام کنیم ...چرا امروز فردا می کند؟؟؟؟؟چرا عین خیالش نیست که قشر زیادی از بازنشستگان زحمت کش کشور را دچار نگرانی و استرس کرده؟؟؟؟؟؟
    • ریزبین IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      افزایش حقوق بازنشستگان در ماه اسفند 1400باید تکلیفش معلوم می شد نه الان که اردیبهشت1401است و هنوز بلاتکلیف است سؤمدیریت در ایران بیداد می کند اگر روزی می گفتند 80%مشکلات کشور از سؤمدیریت است تنها 20%آن مربوط به تحریم ها است باید عرض شود به جرأت می توان گفت 100%مشکلات کشور از سؤمدیریت است
    • یک بازنشسته IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام آقای بیات رئیس محترم کانون خواهشاً کمتر با روح و روان بازنشستگان تامین اجتماعی بازی کنید این چه بازی است که امسال راه انداختید مگر سال اولی است که قراره به حقوقها اضافه بشه آقا جون مگر غیراز مصوبه شورای محترم کار مبنای دیگری هم برای افزایش حقوقها هست که ما نمیدونیم آقا بسه دیگه این شامورتی بازي
    • As12345655995 IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      باسلام این رئیس سازمان تامین اجتماعی آیاخودش فروردین ماه همچنان حقوق سال گذاشته دریافت کردچرابازنشیتگانی که باموی سفیدباداشتن زن وبچه ونوه دامادو وعروس هنوزنه میزان افزایش حقوق ونه احکام وصادرنکرداین ینی چه آقابس چیکارمی کنیدمگرآقارهبرعزیزمان نگفتن کارملت روبه فردان نگذاریدبه خداظلم میکنیددرحق ماملت
    • ایرج قلیزاده FR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بسیارعالی
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خواستار هر چه زودتر همسان سازی فرهنگیان هستیم فرقی با شاغلین ندارند سی سال زحمت کشیدند
    • سعید IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      چجوریه ما تا کار میکردیم توکارخانه کارگر بودیم وازقانون اداره کار استفاد میکردیم حال بازنشته شدیم تابع هیچ قانونی نیستم ۱۱
    • IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص است ۵۷.۴ درصد برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد بعلاوه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان برای سایر سطوح است
    • عبدالله IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      مگر بازنشستگان کشوری و لشکری جزو لشکریان کفر هستند یا جزو دشمنان اسلام و ایران که باید افزایش ده درصد حقوق بازنشستگی داشته باشند...ولی بازنشستگان تامین اجتماعی چهل درصد...شاغلین مشمول قانون تامین اجتماعی چهل درصد ، شاغلین دولت ده درصد .... این کجای عدالت است.... واقعا دولت سیزدهم بی عدالتی را به اوج
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      رئیس جمهورولایتمداروعدالت پیشه هرچه زودتر به این قضیه ورودکننداولا دهان یاوه گویان را بسته ، دوما بنفع دولت انقلابیست انصافابازنشسته ها هرچه بنالندحق دارن اکثرامثل من شرمنده خانواده هستن
    • ناشناس AE ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خدا انشالله از باعث وبانی این ناهنجاریها نگذره...چقدر با اعصاب مردم ور میرید این کاره نیستین برین کنار....
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      2 0
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      اگر میانگین حقوق یک بازنشسته را ۷میلیون درنظربگیریم میانگین یک نفر پرداخت کننده حق بیمه را هم برمبنای ۷میلیون حقوق ۳۰درصدش میشود۲۱۰۰۰۰۰تومانسازمان باید ۳برابرش را حقوق به یک بازنشسته بدهد این یعنی اعلام خطربرای سازمان ورودی کم وخروج زیاد
    • IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ایشالله بنفع بازنشسته ها باشه
    • IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ورود ریس جمهور به منزله خرابکاری است
    • IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      والله این همه افزایش واسه بازنشسته ها. چخبرشون هست. کارگرها دارن باجونشون بازی میکنن باعرق خودش دارن نون درمیارن حقوق اونا کفاف نمیکنه موندن بیچاره ها. هی افزایش حقوق بازنشسته میره بالا.....
    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      شما دارید شورشه درمیان یکبار میگین نامه مجلس تایید کرده الان میگید ریس جمهور ورود کنه چیه به حرف خودتان وقتی ابمان ندارید چطور می خواهید از حقوق بازنشسته ها که ملعبه دست شما ها شدن حمایت کنید چیه دوباره سازمان به شما حق اسکوت داده که حرفانتون پس بگیرید برید گورتون گم‌کنید
    • IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 1
      پاسخ
      بنده خدا فکر کرده رییس جمهور در جریان افزایش نیافتن حقوق بازنشسته ها نیست
    • ش ه ن IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا حقوق باز نشستهای تامین اجتماعی خیلی کم است نامردی نکنید زیادش کنید و گر نه همه میریزیم تو خیابون
    • IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ازما مستمری بگیران بدبخت تر نیست
    • ناشناس IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      افزایش حقوق بازنشستگان اعلام نمیکنند و انجامش نمیدن تا حقوق های نجومی رو بالاتر ببرند اگه تهش چیزی مونده کمترین به اونا بدن کارگران و بازنشستگان مظلومترین و بی بهره ترین و..........
    • داود IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا بازنشستگان را از نگرانی خلاص کنیدوزودت احکام دستمزدهاراصادر کنید
    • بازنشسته IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      2 0
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره که انقدر اذیت بازنشسته ها میکنید الهی که به همین ماه عزیز جواب کارتون خدا بده مدیران بی لیاقت تا مین اجتماعی
    • حمید کلباسی IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      با حلوا حلوا گفتن دولت مردان نامرد دهان میلیونها بازنشسته و مستمری بگیر یک لا قبا شیرین نمیشه . دولت برای غارتگران بیت المال ماله می کشد اما حق میلیونها ایرانی زیر خط فقر را با دوز و کلک پایمال می کند
    • احمدیان IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      1 1
      پاسخ
      باز نشسته کشوری ولشکری ۱۰ درصد ولی بازنشسته ی تامین اجتماعی ۳۸درصد . چرا تبعیض ؟ دولت باید همه بازنشسته ها طبق تورم ۳۸ درصد بدهد ./.
    • IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بعد از این همه التماس و تملق گفتن به مدیر عامل تأمین اجتماعی و وزیر رفاه حالا از رئیس جمهور انتظار دارند که حق و حقوق زحمتکشان را اعاده کنه .عجب حکایتی با این نمایندگان بدرد نخور کارگران داریم
    • حبیب IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      متوسط بگیر له شد تو راخدا یه فکری به حالش کنید
    • محمود مهدوی IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      قانون را اجرا کنید .بدعت جدید نگذارید با رییس جمهور چه کار دارید .این یک نهاد غیر دولتی ست .
    • IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اخه مگر ۵۷.۴ در صد ۲۶۵۰ ملیون چقدر میشه درکل میشود ۴ملیون این که هنوز زیر خط فقره بازنشته حداقل بگیر با ۳۱ سال هنوز بدبخته
    • IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اخه مگر ۵۷.۴ در صد ۲۶۵۰ ملیون چقدر میشه درکل میشود ۴ملیون این که هنوز زیر خط فقره بازنشته حداقل بگیر با ۳۱ سال هنوز بدبخته
    • IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      حقوق از کار افتادگی ۳ تومان است یک بیمار این حقوق را چطوری خرج کنه هزینه درمان یا خرج زندگی بااین گرانی ها چرا رسیدگی به مردم نمیشه همه چیز چند برابر شده
    • IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام جای تاسف داردبرای دولتمردانی که رقم ده درصدرابرای افزایش حقوق درنظرگرفتن بیشترمتاسفیم برای نمایندگان مردم که این رقم راتصویب کردن افزایش حقوق مگه برمبنای تورم نمی باشد مگه تورم چنددرصد می باشد بخدافکری به حال این مردم وقشرپیروفرسوده جامعه بکنید انصاف نیست کمرشان زیربارتورم له شود۱
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام به ایثارگران بازنشسته کشو ری چرا رسیدگی نمکنید ممنون
    • نبی الله حمزه ای پور IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      والله نمیدانیم با این گرانی چه کنیم ده روز حقوق گرفتم تمام شد نمیدانم بقیه ماه چکار کنیم
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب ما بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان خواهان افزایش حقوق خود هستیم 10درصد مبلغ ناچیزی هست با توجه وضع موجود
    • IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      آقا من از سال 1360 گواهینامه گرفتم هنوز نتونستم یه ماشین بخرم الانم با موی سفید و نوه و نتیجه باید قرض بگیریم که بتونیم بچه هامونو دور و بر خودمون جمع کنیم والا سخته به خداشرمنده خانواده هامون هستیم درک کنید.
    • محمدجمشیدی جانبازبازنشسته IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      پس اقای وزیر اقای رئیس تامیین اجتماعی چی شدسماگفید نامه ومثوبه ان را به هیئت وزیران دایم تا ریئس جمهور دستور پرداخت بدهند اقائرئیس اطلاع ندارند که رئیس اداره شورای کار از رئیس جمهور خواستاررسیدگی شوند وقتی وزیر زیرابی بره با ررییس تامیین اجتماعی قصدتان همانه که به رهبر گفیم

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