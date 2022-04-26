رئیس جمهور به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود کند

علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر به طور دقیق و شفاف در این خصوص اعلام موضع نشده اما آقای بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان پیگیر افزایش حقوق این افراد مانند شاغلین و کارگران است.

وی گفت: سال‌های سال است که شورای عالی کار هر آنچه در خصوص افزایش حقوق کارگران و شاغلین در نظر می‌گیرد همان برای بازنشستگان حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی و سایر سطوح در نظر گرفته می‌شود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران خاطر نشان کرد: هفته گذشته رقمی برای افزایش حقوق‌ها اعلام شد و ما همچنان پیگیر تحقق این موضوع هستیم اما از آن زمان تا کنون به طور رسمی این موضوع اعلام نشده است.

دهقان کیا از رئیس جمهور درخواست کرد به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ورود و تعیین تکلیف کند.

وی همچنین تاکید کرد: انتظار داریم دولت به این موضوع ورود کند و مشکل افزایش حقوق بازنشستگان را حل کرده و این قشر زحمت کش را از نگرانی خارج کنند.

وی با اشاره به اینکه از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهیم همانطور که قول داده بودند حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش دهند و تکلیف بازنشستگان را مشخص کنند گفت: بازنشستگان در این خصوص همچنان نگران هستند و نمی‌دانند که میزان دقیق افزایش حقوق آنها چقدر است و با توجه به اینکه قرار بود تا پایان اردیبهشت حقوق بازنشستگان بر اساس افزایش‌های صورت گرفته پرداخت و احکام‌ها صادر شود اما هنوز عملیاتی نشده و ما منتظر تحقق آن هستیم.