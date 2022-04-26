متهم به اخلال در نظام ارزی در آذربایجان غربی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود خرم نیا صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی ارزی و بانکی کشور، مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان آذربایجان غربی بررسی مدارک از صرافی‌های این استان را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام کارهای بررسی دفاتر مالی و تراکنش‌های بانکی، همچنین احصاء خریداران ارز دولتی نیمایی و مداخلی موفق به شناسایی یک صرافی اخلالگر در نظام ارزی اقتصادی کشور شدند که میزان تخلفات ارزی بالغ بر ۳۹۷ میلیارد ریال با احتساب قیمت دلار و یورو آزاد در سال ۱۳۹۷ می‌باشد؛ که در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی بیان کرد: این اخلالگر ارزی با مشاهده مدارک و مستندات قانونی پلیس، در بازجویی‌های فنی با اعتراف به اینکه با سو استفاده از شرایط ناپایدار بازار تمام گردش مالی ۳۹۷ میلیارد ریالی انجام گرفته است.

سردار خرم نیا با بیان اینکه با تشکیل پرونده مقدماتی متهم تحویل مراجع قضائی شد، تصریح کرد: پلیس آذربایجان غربی با بهره مندی از مأموران مجرب، متخصص امنیت اقتصادی و تعامل هدفمند با دیگر دستگاه‌های استان، هم در فضای واقعی هم در فضای مجازی، به صورت شبانه روزی مشغول رصد فعالیت‌های غیر قانونی اخلالگران نظام ارزی و اقتصادی کشور است و مجرمان اقتصادی یقین داشته باشند که با هوشیاری و اشرافیت بالای مأموران پلیس، در نهایت به سزای اعمال مجرمانه خود رسیده و با آنان برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.