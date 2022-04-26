به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت میراث فرهنگی، اولین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام ۱۷ تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۱ در نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب برگزار می‌شود. به همین منظور نشست خبری نمایشگاه گردشگری جهان اسلام (iWTE) امروز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.

ایمان دهاقین دبیر فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجلس و فراکسیون گردشگری قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در حال انجام است، افزود: دیدگاه مجلس صرفاً اقتصادی نیست و اصلاح چهره ایران در سطح بین‌المللی و مبارزه با ایران‌هراسی هدف اصلی است.

دهاقین به اهمیت ارتباط عمیق بین‌فرهنگ‌ها اشاره کرد و افزود: پس از کرونا، گردشگری منطقه‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت و باید از این فرصت برای تعمیق اشتراکات فرهنگی بین مسلمانان استفاده کنیم که در این زمینه ترکیه و مالزی عملکرد مناسبی داشته‌اند.

دبیر فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی به اهمیت جایگاه گردشگری در بودجه سالیانه اشاره کرد: در بودجه سالیانه باید توجه بیشتری به حوزه گردشگری شود، که این مهم عزم دولت را می‌طلبد، امیدواریم با حضور مدیران ملی در وزارتخانه و مجموعه دولت سیزدهم در حوزه گردشگری شاهد تحول خوبی باشیم.

تولید محتوا شاکله اصلی بازاریابی گردشگری

دهاقین به یکی از مصوبات حمایتی مجلس در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: در راستای حمایت از فعالان تولید محتوای گردشگری در بودجه امسال مصوب شد، تمام افراد حقوقی که محتواهای گردشگری به زبان‌های خارجی تولید کنند از حمایت‌های مالیاتی برخوردار شوند.

دبیر فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاکله اصلی بازاریابی گردشگری باید تولید محتوا باشد و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه می‌توانند مثمرثمر باشند.

او با اشاره به اهمیت توجه به گردشگری و میراث‌فرهنگی در اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه، افزود: در سند آمایش سرزمین گردشگری به‌عنوان یکی از محرک‌های چهارگانه توسعه لحاظ شده است.

اردکان الگویی برای زیست مسالمت‌آمیز بین ادیان

مسعود نوریان اردکانی رئیس شورای شهر اردکان، از گردشگری خوراک حلال، تمدن‌سازی به وسیله قنات، شهرهای زیرزمینی، رمل‌هایی به طول ۲۰۰ متری، بادگیرها و آسمان کویر به‌عنوان جاذبه‌های گردشگری این منطقه نام برد و ادامه داد: اردکان دارای دو منطقه حفاظت شده است که باید مورد توجه وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان محیط زیست قرار بگیرد.

او با تاکید بر استفاده از این فرصت برای معرفی اردکان، افزود: در کنار گردشگری خوراک که مزیت رقابتی اردکان محسوب می‌شود، این شهر در حوزه صنایع‌دستی اخیراً به‌عنوان شهر ملی کار بافی ثبت شده است. همچنین در زمینه میراث ناملموس، آئین‌ها و سبک زندگی ظرفیت بالایی برای معرفی دارد.

ثبت ۴۰ میراث اسلامی در ایسسکو طی دو سال گذشته

عبدالکریم صادق‌دوست رئیس گروه کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران درباره حوزه کاری ایسسکو بیان کرد: در سه حوزه آموزشی، فرهنگی و تخصصی جهان اسلام فعالیت می‌کند و از مهمترین مراکز این حوزه به حساب می‌آید که عملکردی مشابه یونسکو با تمرکز بر اسلام و امت اسلامی دارد.

او با اشاره به عضویت ۵۴ کشور اسلامی افزود: در دو سال گذشته اقدام به ثبت میراث اسلامی کشور کرده‌ایم و تا کنون ده اثر ایرانی در ایسسکو ثبت شده است که منظر فرهنگی ماسوله یکی از آن‌هاست.

اردکان و شانلی اورفا در نمایشگاه معرفی می‌شوند

آزاده مستعانی دبیر اجرایی نمایشگاه، به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از حامیان برگزاری این رویداد اشاره کرد و افزود: برای جذب مشارکت‌کننده و بازدیدکننده در دو بخش داخلی و خارجی برنامه‌ها و تعاملات بسیاری داشتیم و از تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی از جمله وزارت امور خارجه کمک گرفته‌ایم.

او تصریح کرد: با نمایندگانمان در کشورهای ترکیه پاکستان، عراق، تاجیکستان و برخی کشورهای آفریقایی برای حضور هیئت‌های تجاری نیز رایزنی کرده‌ایم.

مستعانی از اردکان در یزد و شانلی اورفا در ترکیه به‌عنوان دو شهر داخلی و خارجی که در این رویداد معرفی خواهند شد، نام برد و افزود: در انتخابمان سعی کرده‌ایم سراغ شهرهایی برویم که علی‌رغم زیرساخت‌های موجود کم‌تر دیده و شناخته شده‌اند. در بخش خارجی با سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف از جمله عراق درباره تیسفون و بابل رایزنی‌هایی انجام شد. شانلی‌اورفا در سوریه از این لحاظ که به شهر پیامبران معروف است و طبق روایات پیامبران زیادی در آن به مبعث رسیده‌اند، دارای اهمیت است. همچنین در بخش داخلی هم شهرهایی مطرح بودند که نهایتاً اردکان با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد، انتخاب شد.

دبیر اجرایی نمایشگاه با اشاره به اینکه سعی شده برای هر یک از شهرها موضوع مخصوصی تعریف شود، ادامه داد: به‌عنوان مثل برای یزد گردشگری سلامت، اردبیل گردشگری ورزشی و برخی شهرها بوم‌گردی موضوع‌هایی هستند که انتخاب شده‌اند.

برگزاری نشست‌های B 2 B، روز شهر، برپایی پاویون‌های گردشگری زیارتی، ساحلی و دریایی، روستایی و کشاورزی، فرهنگی، تجاری، آموزشی، ورزشی و علمی از جمله برنامه‌های این رویداد هستند که مستعانی به آن‌ها اشاره کرد.