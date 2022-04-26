به گزارش خبرنگار مهر، سید حسام الدین حجازی امروز سه شنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه دانشگاه لرستان بیش از هشت هزار و ۹۰۰ دانشجو دارد که حدود ۴۴ درصد از آنها غیر بومی و استانی هستند اظهار داشت: چون ما در استان محرومی زندگی می‌کنیم ما مجبور می‌شویم، دانشجویان اطراف مرکز استان مانند الشتر، نورآباد، پلدختر، ازنا و الیگودرز را نیز غیر بومی محسوب کنیم.

حل مشکل توزیع نامتوازن خوابگاه‌ها و سراهای دانشجویی

وی با بیان اینکه توان خانواده‌ها به اندازه‌ای نیست که بتوانند هزینه تردد دانشجو به دانشگاه را داشته باشند و این یک بار مضاعفی را بر دانشگاه ایجاد کرده است افزود: در محاسبه دانشجویان بومی، فقط باید شهر خرم آباد را مدنظر قرار دهیم و حتی دانشجویان روستاهای اطراف را به دلیل عدم تمکن مالی خانواده‌ها، در خوابگاه‌ها اسکان داده‌ایم.

معاون دانشگاه لرستان با اشاره به توزیع نامتوازن خوابگاه‌ها و سراهای دانشجویی در این دانشگاه بیان داشت: دانشگاه لرستان ۱۰ سرای دانشجویی دارد که از مجموع این ۱۰ سرای دانشجویی، هشت سرا را به دانشجویان دختر اختصاص داده‌اند.

حجازی بیان داشت: این توزیع نامتوازن که اشاره شد، اینجا صدق می‌کند چرا که تنها دو خوابگاه برای دانشجویان پسر داریم، هزار و ۸۴۰ دانشجوی دختر و هزار و ۳۲۰ دانشجوی پسر را ما باید در خوابگاه‌ها و سراهای دانشجویی اسکان دهیم.

وی با تاکید بر اینکه تنها حدود ۵۰۰ نفر از دانشجویان پسر را با توجه به این توزیع نامتوازن خوابگاه‌ها، توانسته بودیم که اسکان بدهیم و ۳۵۰ دانشجوی پسر این دانشگاه به ویژه دانشجویان ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰، مجبور بودند که در خوابگاه‌های خودگردان اسکان یابند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه برای اولین بار و با جابجایی خوابگاهی که انجام دادیم، ۳۵۰ دانشجوی پسر در خوابگاه دولتی دانشگاه اسکان داده شدند گفت: همچنین اقدام به تعمیر یک خوابگاه دیگر با حمایت استانداری لرستان کردیم.

حجازی با اشاره به تلاش برای دریافت اعتبارات ملی برای تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه گفت: با قاطعیت اعلام می‌کنیم که تمام دانشجویان پسر این دانشگاه و حتی دانشجویان شبانه و… را اسکان داده‌ایم.

بازسازی سالن‌های ورزشی دانشگاه لرستان

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به خوابگاه سایت مرکزی دانشگاه لرستان بیان داشت: قرار بوده که این خوابگاه در سال ۹۶ با مبلغ شش میلیارد تومان احداث شود، اما با تعلل‌های صورت گرفته، تا کنون هفت میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان برای این خوابگاه هزینه شده است، تورم و افزایش قیمت‌ها موجب شد که خیلی از پروژه‌ها ناتمام باقی بمانند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاکید کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، ۱۶ میلیارد تومان دیگر نیاز داریم تا بتوانیم این خوابگاه را تکمیل کنیم.

حجازی افزود: در سفر رئیس جمهور به لرستان با ارائه تمام مستندات، قول‌های مساعدی برای اختصاص اعتبار به این پروژه داده شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بازسازی سالن‌های ورزشی دانشگاه لرستان نیز گفت: برای اولین بار سالن فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، بدن سازی و ژیمناستیک اختصاصی خواهران را در دانشگاه راه اندازی کردیم.

معاون دانشگاه لرستان با اشاره به راه اندازی فوتبال ساحلی در این دانشگاه برای اولین بار عنوان کرد: پروژه حدود ۵۰ درصد پیشرفت دارد.

حجازی با اشاره به اختصاص زمین‌های چمن مصنوعی دانشگاه لرستان به نوجوانان و نونهالان شهر خرم آباد بیان داشت: این امر هم درآمدی برای دانشگاه دارد و هم محیط فرهنگی و ورزشی را در خوابگاه‌ها داریم.

وی با اشاره به اینکه یکی از پتانسیل‌های اصلی معاونت دانشجویی موضوع مشاوره و بهداشت دانشگاه است گفت: در این راستا در تلاش هستیم که یک کلینیک روانشناسی را در خارج از دانشگاه و داخل شهر با استفاده از ظرفیت اساتید برجسته ایجاد کنیم.