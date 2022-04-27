صادرات ۳۱ قلم کالا به میزان ۱۵۵ هزار از مازندران به سایر کشورها

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی منش صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از گمرک غرب استان افزود: طی فروردین ماه ۱۵۵ هزار تن کالا به ارزش ۵۸ میلیون و ۷۵۵ هزار دلار بین گمرکات مازندران و شرکای تجاری آن مبادله شد.

ناظر گمرکات مازندران با اشاره به صادرات بیش از ۳۱ قلم کالا نظیر فرآورده‌های لبنی، بستنی، سیمان، مصنوعات معدنی، چوب، اشیا چوبی و غیره گفت: فروردین ماه امسال ۵۹ هزار و ۷۵۱ تن کالا به ارزش ۲۲ میلیون و۷۶۱ هزار دلار از طریق گمرکات استان به نقاط مختلف دنیا صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۳۷ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

یوسفی منش در مورد مهمترین مقاصد صادراتی گمرکات مازندران گفت: عراق با واردات ۱۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیون و۵۷۷ هزار دلار اولین مقصد صادرات کالاهای مازندران، ترکمنستان با ۱۶ هزار تن به ارزش یک میلیون و۸۶۷ هزار دلار، آذربایجان با یک هزار تن به ارزش یک میلیون و ۲۶۰ هزار دلار، روسیه با ۱۴ هزار تن به ارزش یک میلیون و ۵۳ هزار دلار و امارات با یک هزار تن به ارزش ۱ میلیون و ۴۰ هزار دلار پنج کشوری بودند که در مجموع بیش از ۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۲ میلیون دلار از گمرکات مازندران وارد کردند. صادرات به کشورهای فوق ۷۱ درصد وزن و ۷۴ درصد ارزش کل صادرات گمرکات مازندران را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین درخصوص واردات کالا در فروردین ماه سال‌جاری افزود: در این مدت ۹۴ و ۹۶۳ تن کالا به ارزش ۳۵ میلیون و ۹۹۴ هزار دلار از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شد.

یوسفی منش اظهار داشت: ذرت دامی با ارزش ۱۴ میلیون دلار، گندم با ارزش ۹ میلیون دلار، کک نفتی با ارزش ۴ میلیون دلار، چربی‌ها وروغن های حیوانی و نباتی با ۲ میلیون دلار، و چوب و تخته با یک میلیون دلار مهمترین اقلام عمده وارداتی گمرکات مازندران در مدت یادشده بوده است.

وی بیان داشت: ترکیه حدوداً ۳۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۲ میلیون دلار، قزاقستان حدوداً ۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیون، روسیه با ۱۹ هزار تن کالا به ارزش ۷ میلیون دلار، امارات با ۱۱ هزار تن کالا به ارزش سه میلیون دلار و ترکمنستان با ۶ هزار تن کالا به ارزش یک میلیون دلار پنج کشور اول طرف معامله در حوزه واردات به گمرکات مازندران بودند که در مجموع ۸۵ هزار تن از وزن و ۳۲ میلیون دلار از ارزش کالاهای وارداتی گمرکات مازندران در فروردین ماه سال‌جاری مربوط به این کشورها است. و واردات کالا از این پنج کشور ۸۹ درصد از کل وزن ارزش واردات گمرکات مازندران را دربرمی‌گیرد.

ناظر گمرکات مازندران همچنین اظهار داشت: در نخستین ماه سال‌جاری تقریباً ۲۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون دلاراز گمرکات مازندران ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴۰ درصد و ارزشی ۲۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.