  1. جامعه
  2. انتظامی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۰۳

سردار معصوم بیگی خبر داد

کشف بیش از ۲۲ هزار قبضه سلاح غیرمجاز در سال ۱۴۰۰

کشف بیش از ۲۲ هزار قبضه سلاح غیرمجاز در سال ۱۴۰۰

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور از کشف ۲۲ هزار و ۲۳۸ قبضه سلاح غیرمجاز در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با قاچاقچیان سلاح‌های جنگی برابر قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با قاچاقچیان، حاملان و عاملان نگهداری سلاح‌های غیرمجاز، طرح‌های مختلفی توسط رده‌های تابعه پلیس پیشگیری سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است، اظهار داشت: با تلاش بی وقفه همکارانم در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، یگان‌های امداد و محیط بانان دلسوز و فعال در یگان‌های حفاظت از محیط زیست کشور ۲۲ هزار و ۲۳۸ قبضه سلاح غیر مجاز جنگی و شکاری در سال ۱۴۰۰ کشف شده است.

وی با بیان اینکه برابر قانون، هر فردی که به طور غیرمجاز سلاح جنگی یا سلاح شکاری و قطعات مؤثر یا مهمات آن را خریداری یا نگهداری و حمل کند بر حسب مورد به حبس تعزیری محکوم خواهد شد، افزود: از مجموع سلاح‌های غیرمجاز کشف شده در سال گذشته ۳ هزار و ۳۳۵ سلاح جنگی غیرمجاز و ۱۳ هزار و ۷۰۳ سلاح شکاری غیرمجاز توسط کلانتری و پاسگاه‌ها و یگان‌های امداد و ۷۰ قبضه سلاح جنگی غیرمجاز و ۵ هزار و ۱۳۰ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز توسط محیط بانان کشف شده است.

سردار معصوم بیگی با تاکید به تشدید برخورد با حاملان انواع سلاح غیرمجاز خاطرنشان کرد: نگهداری هرگونه سلاح غیرمجاز که امنیت مردم را تهدید کند خلاف قانون بوده و به نوعی خط قرمز پلیس است و انتظامی کشور با دارندگان اینگونه سلاح‌ها و قاچاقچیان اسلحه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5476654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها