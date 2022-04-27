کشف بیش از ۲۲ هزار قبضه سلاح غیرمجاز در سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با قاچاقچیان، حاملان و عاملان نگهداری سلاح‌های غیرمجاز، طرح‌های مختلفی توسط رده‌های تابعه پلیس پیشگیری سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است، اظهار داشت: با تلاش بی وقفه همکارانم در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، یگان‌های امداد و محیط بانان دلسوز و فعال در یگان‌های حفاظت از محیط زیست کشور ۲۲ هزار و ۲۳۸ قبضه سلاح غیر مجاز جنگی و شکاری در سال ۱۴۰۰ کشف شده است.

وی با بیان اینکه برابر قانون، هر فردی که به طور غیرمجاز سلاح جنگی یا سلاح شکاری و قطعات مؤثر یا مهمات آن را خریداری یا نگهداری و حمل کند بر حسب مورد به حبس تعزیری محکوم خواهد شد، افزود: از مجموع سلاح‌های غیرمجاز کشف شده در سال گذشته ۳ هزار و ۳۳۵ سلاح جنگی غیرمجاز و ۱۳ هزار و ۷۰۳ سلاح شکاری غیرمجاز توسط کلانتری و پاسگاه‌ها و یگان‌های امداد و ۷۰ قبضه سلاح جنگی غیرمجاز و ۵ هزار و ۱۳۰ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز توسط محیط بانان کشف شده است.

سردار معصوم بیگی با تاکید به تشدید برخورد با حاملان انواع سلاح غیرمجاز خاطرنشان کرد: نگهداری هرگونه سلاح غیرمجاز که امنیت مردم را تهدید کند خلاف قانون بوده و به نوعی خط قرمز پلیس است و انتظامی کشور با دارندگان اینگونه سلاح‌ها و قاچاقچیان اسلحه قاطعانه برخورد خواهد کرد.