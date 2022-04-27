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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۲۴

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه:

بارش باران در کرمانشاه تا هفته آینده ادامه خواهد داشت

بارش باران در کرمانشاه تا هفته آینده ادامه خواهد داشت

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط جوی استان، گفت: بارش باران در کرمانشاه تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی سامانه ناپایدار حاکم در منطقه همچنان تا روز جمعه جو استان کرمانشاه را متأثر خواهد کرد.

وی افزود: سامانه بارشی به تناوب سبب رگبار باران همراه با وزش باد و رعدوبرق در نقاط مختلف استان کرمانشاه خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش‌ها طی ساعاتی از بعد از ظهر و اواخر وقت امروز و روز جمعه بخصوص در نیمه شمالی و نواحی شرقی استان کرمانشاه از نمود بیشتری برخوردار بوده و بارش ممکن است در پاره‌ای نقاط به شکل رگبار تگرگ نیز مشاهده شود.

دولتشاهی بیان کرد: به دنبال این وضعیت در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده با عبور سامانه ناپایدار دیگری از جو منطقه مجدداً بارندگی و رعد و برق برای استان کرمانشاه پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین دمای هوا تا روز شنبه هفته آینده در غالب نقاط استان کرمانشاه تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت.

کد مطلب 5477052

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