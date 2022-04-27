  1. استانها
  2. خوزستان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۳۷

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان:

هیئت‌های اندیشه‌ورز متخصص راهکارهایی برای حوزه تعلیم ارائه دهند

هیئت‌های اندیشه‌ورز متخصص راهکارهایی برای حوزه تعلیم ارائه دهند

اهواز- سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: هیئت‌های اندیشه‌ورز متخصص باید با کاربست مفاد اسناد بالادستی راهکارهای ویژه را برای برون رفت از چالش‌های حوزه تعلیم و تربیت ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد بعدازظهر امروز چهارشنبه در گردهمایی رؤسای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: مهمترین راهکار در حوزه کیفیت بخشی توجه به جایگاه معلم و تکریم تلاشگران تعلیم و تربیت است؛ البته تحقق این امر مهم تنها با تکیه بر مفاد سند تحول بنیادین به عنوان نقشه راه تحقق برنامه‌های تربیتی امکان پذیر خواهد شد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به نقش هیئت‌های اندیشه‌ورز در تحقق برنامه‌های عملکردی خبر داد: به زودی شیوه نامه تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در سطح آموزش و پرورش خوزستان به مناطق و نواحی ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس نقش مشارکتی معلمان و متولیان تعلیم و تربیت در راهکاریابی براق برون رفت از چالش‌های پیش رو مجموعه تعلیم و تربیت استان بر هیچکس پوشیده نیست.

حمیدی نژاد با اشاره به اینکه کاربست مفاد اسناد بالادستی نقش مهمی را در تحقق برنامه‌های عملکردی دارد، ادامه داد: سند تحول بنیادین، بیانیه گام دوم انقلاب و فرمایشات امام و رهبری به عنوان اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت کشور تلقی می‌شود که باید با تشریح و تبیین مفاد این اسناد گام‌های مهمی در یافتن راهکارهای برون رفت از چالش‌های تعلیم و تربیت برداشته شود.

وی گفت: توسعه کمی و کیفی هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش در راستای ارتقای شاخص اشتغال از جمله برنامه‌های آموزش و پرورش خوزستان در حوزه مهارت آموزی است.

کد مطلب 5477091

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها